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Компаниям Челябинска требуется миллиард рублей на выплату зарплаты

Экономика
Сегодня, 12:21
Автор: 
Инна Шемаева

520 компаний Челябинска подали заявки в банки для получения кредита под ноль процентов годовых на выплату заработной платы своим сотрудникам. Общая сумма превысила один миллиард рублей.

О мерах поддержки субъектов предпринимательства Челябинска рассказал сегодня, восьмого июня, заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Илья Извеков на аппаратном совещании в администрации города.

«520 предприятий направили заявки на получения «зарплатных» кредитов на сумму порядка одного миллиарда рублей», - сообщил Илья Извеков.

Также он добавил, что на поддержку занятых и выплату субсидий в размере 12130 рублей на каждого сотрудника подано 12100 заявок на общую сумму в 500 миллионов рублей.

«Их подали 60 процентов предприятий, которые попали в список отраслей, наиболее пострадавших это распространения коронавируса и ограничительных мер, которые были с эти связаны. Отсрочку об уплате аренды муниципальных площадей обратились 196 предприятий», - сказал Илья Извеков.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», по данным на середину мая, в Челябинской области в результате введения ограничительных мер наиболее серьезно пострадало около 50-ти тысяч организаций, где работает около 220 тысяч сотрудников.

В регионе запущены несколько антикризисных программ по кредитованию и рефинансированию малого и среднего предпринимательства. Финансовую поддержку уже получило более сотни предприятий МСП, что повлияет на сохранение примерно трех тысяч рабочих мест.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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