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Коронавирус не уменьшит зарплату педагогов Челябинской области, а некоторым даже прибавит

Экономика
Сегодня, 16:42
Автор: 
Любовь Юрина

Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов заверил, что режим обязательной самоизоляции, введенный в связи с ситуацией по коронавирусу, и переход на дистанционное обучение в регионе не повлияет на заработную плату работников образовательных учреждений. Некоторые смогут даже больше заработать.

Об этом глава минобрнауки региона сообщил сегодня, восьмого апреля, в ходе брифинга.

«Никто в зарплате не потеряет. Никаких сокращений выплат не будет. Заплатят всем», - заверил Александр Игоревич. Более того, министерство намерено рекомендовать образовательным учреждениям простимулировать работу ряда педагогов в этот непростой для всех период. «Подвижнический труд должен быть соответствующим образом поощрен», - уверен министр.

В минтруда РФ пояснили: «В рамках реализации Указов Президента РФ о нерабочих днях сотрудники должны получить именно заработную плату, предусмотренную трудовым договором». Это оклад, компенсационные надбавки и все предусмотренные стимулирующие выплаты. «Размер оплаты должен соответствовать тому, который работник получил бы, если бы отработал эти дни полностью (отработал норму рабочего времени при повременной оплате, выполнил норму труда при сдельной оплате)», - уточнили в ведомстве.

Тем, кто работает сдельно, за указанные нерабочие дни должно быть выплачено соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя.

Сотрудникам организаций, на которые не распространяется действие Указа и которые продолжали трудиться, оплата производится в обычном, а не повышенном размере, так как нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням. Но каждый работодатель вправе установить надбавку за ненормированную работу и повышенную нагрузку на сотрудника в эти дни.

Напомним, 19 марта 2020 года на территории Челябинской области был введен режим повышенной готовности для предупреждения распространения коронавируса. С 20 марта школы перешли на свободное посещение. С 26 марта и по пятое апреля был приостановлен учебный процесс во всех школах, колледжах, техникумах и учреждениях допобразования Челябинской области. Затем на карантин ушли практически все вузы области. С 31 марта губернатор установил в регионе режим обязательной самоизоляции. Он будет действовать пока по 19 апреля 2020 года. С шестого апреля все учебные заведения возобновили работу, но пока в дистанционном формате.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
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коронавирус
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