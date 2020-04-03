В Челябинской области режим обязательной самоизоляции продлен до 19 апреля

Режима обязательной самоизоляции на территории Челябинской области будет продлен до 19 апреля 2019 года.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на ежедневном брифинге третьего апреля.

В этот период граждане не должны покидать места проживания без крайней необходимости. Выходить можно только тем, кто должны работать на своих местах, чтобы вынести мусор, сходить в ближайший магазин или аптеку, выгулять собаку не далее 100 метров от дома или обратиться за неотложной медицинской помощью. Можно покидать свое жилье и в случае угрозы жизни и здоровью.

На улице необходимо соблюдать дистанцию от других граждан 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением такси. Работодатели обязаны обеспечить соблюдение гражданами социального дистанцирования путем нанесения специальной разметки и становления режима допуска в помещения.

Напомним, накануне, второго апреля, президент Владимир Путин продлил по 30 апреля режим нерабочих дней в стране. Губернаторам дано право самостоятельно определять профилактические и ограничительные меры.