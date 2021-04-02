КСП проведет ревизию в администрации Карабаша

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области проведут комплексную ревизию финансово-хозяйственной деятельности администрации Карабашском городском округа.

Как сообщает телеграм-канале КСП, контрольное мероприятие начнется в Карабаше с пятого апреля.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности городской администрации была включена в план на 2021 год.

Согласно пункту 1.19 годового плана КСП, аудиторы намерены оценить эффективность и законность использования бюджетных средств на модернизацию, строительство, реконструкцию и ремонт объектов капитального строительства, формирование комфортной городской среды в ходе реализации государственных программ Челябинской области

Кроме того, КСП проверит Карабашский округ и минстрой региона на эффективность расходования бюджетных средств, выделенных на переселение жителей из непригодного для проживания жилья в рамках госпрограмм - «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ в Челябинской области», областной адресной программы «Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области».

Проверки проводятся по поручения губернатора Алексея Текслера. Переселение из ветхого и аварийного жилья в регионе входит в число приоритетов.

Будет проверены и внепрограммные объекты в Карабашском городском округе.

Проверочные мероприятия также будут проведены в региональном министерстве строительства и инфраструктуры и министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Результаты проверок будут переданы в правоохранительные органы.

Напомним, по материалам проверок КСП правоохранительными органами в 2020 году возбуждено 19 уголовных дел. Об этом сообщил председатель Контрольно-счетной палаты региона Алексей Лошкин, выступая с отчетом в Заксобрании.