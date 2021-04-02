КСП проведет ревизию в администрации Карабаша

02.04.2021
В Челябинской области расширяется география и число пунктов вакцинации в ТРК
02.04.2021
В Миассе будут судить бизнесмена, организовавшего незаконную добычу грунта
02.04.2021
В Челябинской области с начала года бешенство выявлено у десяти кошек и собак
02.04.2021
Выставка «АгроПродЭкспо» открылась в Челябинске
02.04.2021
Говорили быстро и называли по имени: жительница Магнитогорска стала жертвой аферистов
02.04.2021
Роскомнадзор предупредил Instagram
19.02.2021
В выходные из-за авторалли по дорогам Кыштыма и Карабаша транспорт ездить не сможет
18.02.2021
В Карабаше появятся современное жилье и новые места в детсадах
01.02.2021
Пенсионеров Карабаша ввели в заблуждение по поводу вакцинации от ковида
28.01.2021
В Карабаше объявлены НМУ
Прокуратура проверит информацию о двойном гражданстве Мительмана
01.04.2021
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
01.04.2021
Дума Челябинска инициирует проверку информации о двойном гражданстве депутата Мительмана
31.03.2021
ФАП в поселке Луговой Красноармейского района так и не начал принимать пациентов
31.03.2021
Челябинская область получит федеральную помощь на строительство больниц
31.03.2021