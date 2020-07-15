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Минэкологии Челябинской области расторгло договор с регоператором в горном кластере

Экономика
Сегодня, 15:34

Министерство экологии Челябинской области расторгло соглашение с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в горном кластере - МУП «Комритсервис».

МУП отвечает за вывоз ТКО в Усть-Катавском и Трёхгорном городских округах, а также в Саткинском, Катав-Ивановском и Ашинском районах.

«Причины понятны многим – поступает огромное количество обращений от граждан, которые сообщают, что мусор вывозится нерегулярно или не вывозится вовсе, - сообщил в telegram-канале замглавы министерства Виталий Безруков. - На качество вывоза отходов влияет низкая собираемость платежей. Хозяйственная деятельность предприятия признана неудовлетворительной, накопились долги перед подрядчиками».

Замминистра заверил, что на время смены регоператора перебоев с вывозом мусора в региональном кластере не будет. «Комритсервис» продолжит работу до прихода нового регионального оператора.

В настоящее время опубликована конкурсная документация. Новому регоператору предстоит разработать инвестиционную программу, наладить процессы вывоза отходов.

 

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