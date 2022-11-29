ММК-МЕТИЗ получил сертификаты соответствия на свою продукцию

В ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Челябинская область) завершены работы по сертификации канатов стальных арматурных семипроволочных стабилизированных по ГОСТ Р 53772 и ГОСТ 13840.

Добровольная сертификация проведена на основании требований потребителей и с учетом окончания срока действия выданных ранее сертификатов соответствия.

Комиссия органа по сертификации проверила производственный процесс изготовления канатов, нормативную и технологическую документацию, метрологическое обеспечение технологического процесса, испытательную базу, квалификацию персонала в производственном процессе и в центре контроля качества продукции.

Сертификационные испытания отобранных образцов канатов проведены в аккредитованной лаборатории в присутствии комиссии органа по сертификации.

Соответствие производства и продукции заявленным требованиям подтверждено, сообщает сегодня, 29 ноября, управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

По результатам выданы сертификаты соответствия сроком действия до 2027 года.