ММК-МЕТИЗ развивает клиентоориентированность

Начальник отдела перспективного развития управления перспективного развития и технического перевооружения ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Магнитогорск, Челябинская область) Константин Куранов выступил на 12-й международной конференции «Проволока-крепеж» в Гомеле и рассказал об основных направлениях, призванных повысить клиентоориентированность предприятия.

В числе ключевых мероприятий он назвал модернизацию сайта компании и внедрение маркетплейса, что позволило повысить не только эффективность ОАО «ММК-МЕТИЗ» за счет новых форм виртуальных продаж, но и индекс лояльности покупателей.

Большим преимуществом стало также внедрение автоматизированной системы оперативно-календарного планирования производства, которая обеспечивает прозрачность исполнения каждого заказа и серьезно повышает качество клиентского сервиса.

Важным моментом клиентоориентированности ММК-МЕТИЗ является широкий сортамент продукции, которую предприятие предлагает своим потребителям. Продуктовая линейка предприятия продолжает активно пополняться новыми видами метизной продукции, востребованность которых диктует рынок.

В рамках реализации инвестиционной программы ММК-МЕТИЗ ведется большая работа по модернизации складского хозяйства с целью оптимизации грузопотоков и повышения оперативности отгрузки потребителю. В частности, на предприятии создан новый склад крепежа общей площадью более семи тысяч квадратных метров. На складе имеется свыше 400 стеллажей, а общее количество паллетомест в стеллажах – 4 800 единиц, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

На складе внедрена система WMS, объединяющая большинство процессов деятельности склада в одну систему. Это позволило исключить риск возникновения пересортицы готовой продукции при отгрузке покупателю; увеличить скорость работы с продукцией на складе; определить доступность товара на складе и реальные сроки доставки заказов; повысить скорость их выполнения.