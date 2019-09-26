ММК развивает сотрудничество с Трубной Металлургической Компанией
Экономика
Сегодня, 10:02

В городе Волжском Волгоградской области состоялось заседание координационного совета ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ПАО «Трубная Металлургическая Компания» (ТМК). Стороны обсудили итоги совместной работы и наметили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Нынешний координационный совет стал уже 27-м по счету. В нем приняли участие руководители и специалисты технических и коммерческих служб ПАО «ММК» и ТМК, а также входящих в состав Трубной Металлургической Компании Волжского и Северского трубных заводов, Таганрогского металлургического завода (ТАГМЕТ).

Делегацию Магнитки возглавил заместитель генерального директора ММК по продажам Сергей Ушаков. На заседании были подведены итоги сотрудничества компаний за период с 2016 года и результаты участия ПАО «ММК» в проектах ТБД, реализованных ТМК. Так, по итогам 2018 года на трубные предприятия ТМК было отгружено более полумиллиона тонн плоского проката производства Магнитогорского металлургического комбината. За 9 месяцев 2019 года отгрузка металлопродукции Магнитки в адрес предприятий ТМК составит более 660 тыс. тонн. Доля ММК в поставках плоского проката Трубной Металлургической Компании в январе–сентябре составит 83,4%. Помимо этого, на заседании координационного совета были рассмотрены вопросы качества металлопродукции, темы освоения новых видов металлопроката для нужд ТМК и другие вопросы развития сотрудничества.

Трубная отрасль является одним из ключевых сегментов присутствия ММК на внутреннем рынке. На её долю приходится более четверти всех российских продаж комбината. Магнитка прочно удерживает позиции крупнейшего в России поставщика подката для производства сварных труб. В прошлом году компания отгрузила на российский рынок в общей сложности 3,3 млн тонн горячекатаного проката, около 56% из которого ушло трубникам. В первом полугодии 2019 года поставки металлопродукции Магнитогорского металлургического комбината в адрес предприятий трубной отрасли увеличились на 28% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года.

Общий объем поставок предприятиям отрасли в первом полугодии текущего года достиг 1,32 млн тонн, что составляет 31,4% от общего объема отгрузки на внутренний рынок. В числе потребителей продукции ММК – все ведущие предприятия трубной отрасли России, для большинства из которых Магнитка является одним из основных поставщиков металлопродукции, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

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