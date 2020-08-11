ММК стал еще больше тратить на благотворительность и соцпрограммы

ММК (Магнитогорск, Челябинская область) существенно увеличил социальные расходы в первом полугодии 2020 года.

Расходы на благотворительность и реализацию социальных программ в Группе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» составили за шесть месяцев почти полтора миллиарда рублей , что более чем на сорок процентов показатели аналогичного периода предыдущего года.

При этом доля самого комбината в общем объеме социальных и благотворительных затрат составила около 80-ти процентов, достигнув 1,16 миллиарда рублей. Это на 54 процента выше, чем в первом полугодии 2019-го года.

За шесть месяцев текущего года Группа ПАО «ММК» выделила средства на охрану здоровья сотрудников, реализацию лечебных программ и профилактику заболеваний (218,6 миллиона рублей), на компенсацию стоимости путевок работникам на санитарно-курортное лечение (100,4 миллиона) и организацию детского отдыха (27,3 миллиона).

Также денежные средства были направлены на формирование принципов здорового образа жизни и популяризацию спорта и физкультуры (65 миллионов), социальную поддержку пенсионеров, людей с инвалидностью и других нуждающихся в помощи граждан (240 миллионов).

Так как в условиях пандемии коронавируса одинокие пенсионеры преклонного возраста, инвалиды и малообеспеченные граждане оказались в особо уязвимом положении, по инициативе и при поддержке руководства ММК в Магнитогорске с апреля совместно с городской администрацией реализуется благотворительная программа «Мы вместе».

Как напоминают в управлении информации и общественных связей комбината, изначально программа была направлена на одиноких пенсионеров. Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников принял решение о расширении программы, и теперь среди получателей благотворительной помощи - и другие малообеспеченные и нуждающиеся граждане.

Все участники программы, а их свыше 25-ти тысяч человек, получают по месту жительства специально сформированные сертифицированные продуктовые наборы и средства индивидуальной защиты.

В числе других направлений социальных инвестиций первого полугодия 2020 года в Группе ПАО «ММК» - стимулирование рождаемости, поддержка материнства и многодетных семей (на эти выделено 39 миллионов рублей), организация культурно-массовой работы и содержание домов культуры (55,6 миллиона), обеспечение работников комбината горячим питанием (28,4 миллиона), жилищные, молодежные, образовательные программы и другие добровольные социальные обязательства (67,7 миллиона).

Значительную часть затрат на социальные цели в первом полугодии составили расходы на благотворительность. За шесть месяцев 2020-го это 633,8 миллиона рублей, из них около 580 миллионов - доля материнской компании.

В ситуации эпидемиологической угрозы по решению председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова компания выделила полмиллиарда рублей в качестве благотворительной поддержки противовирусных и социально направленных мероприятий в Магнитогорске.

В числе реализованных мер социальной поддержки – приобретение необходимого оборудования для медицинских учреждений, доплаты медикам, работающим в зоне повышенного риска, закупки компьютерной техники для молодых педагогов Магнитки и школьников из малообеспеченных семей.

Для магнитогорских детских садов, в которых работают дежурные группы, приобретены и установлены специальные дезинфицирующие облучатели-рециркуляторы. В детские дома и интернаты города поступили бесконтактные термометры.

В общей сложности вложения Группы ММК в благотворительность и социальные программы в первом полугодии 2020 года составили 1475,9 миллиона рублей, в том числе 1160 миллиона – затраты ПАО «ММК».

Масштабные и системные инвестиции ММК в развитие человеческого капитала, социальное партнерство, благотворительность и социальную инфраструктуру создают надежную основу для устойчивого развития города и региона.