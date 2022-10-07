Московская «Золотая осень» для аграриев Челябинской области стала урожайной на медали

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Продукция всех южноуральских участников дегустационного конкурса «Золотой осени» в Москве награждена медалями выставки.

Высокий уровень качества продукции вновь подтвердил агропромышленный комплекс Челябинской области на крупнейшей сельскохозяйственной выставке страны — «Золотая осень 2022». Продукция всех южноуральских участников дегустационного конкурса награждена медалями.

В дегустационном конкурсе качества в Москве из 50 заявок челябинских участников каждая была удостоена награды. Челябинцы завоевали 46 золотых, три серебряных и одну бронзовую медаль в номинации «За производство высококачественной пищевой продукции».

«Наши участники в очередной раз подтвердили высокий профессиональный уровень своей работы, Аграрные компании продолжают вкладывать миллионные и миллиардные инвестиции в развитие производства, ежегодно радуют южноуральцев и жителей других областей вкусными, полезными новинками и уже полюбившимися, привычными продуктами питания высокого качества», - отметил министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

Компания «Равис» возглавляет список победителей с тринадцатью золотыми медалями за продукцию, произведенную на двух своих предприятиях — «Равис — птицефабрика Сосновская» и ПКЗ «Дубровский». На главном дегустационном конкурсе страны золотые медали получили новинки: мясные дольки сыровяленые, шницель куриный рубленый, заливное из курицы и вареники мясо-капустные, запущенные в производство нынешней осенью чипсы из филе курицы и говядины. Завоевали «золото» и хиты продаж: колбаса «Балыковая», колбаса и ветчина куриные высшего сорта, перец фаршированный, сосиски и пельмени «Дубровские», колбаса «Брауншвейгская».

Компания «Ситно» завоевала семь золотых медалей. Новинки магнитогорских сезонов — йогурт термостатный с бананом, батон йодированный «Павловский», булочка «Чизетта».

Компания «Ариант» удивила столичное жюри вкусами своих колбас: сыровяленой с ромом «Il gusto primo», колбасками для гриля со вкусом горчицы, сервелата «Карельский». «Итальянцы употребляют “primo” в контексте «традиционный», таким образом, вкус колбасы определяется как самый «спокойный» для «спокойной» колбасы. А вот колбаски «Французские» — с пряным вкусом горчицы. Это быстрые и простые в приготовлении колбаски для гриля, полностью готовые к употреблению.

Высшую оценку жюри получили каша манная моментального приготовления «Гурьевская», гранола «Манго-фисташка» и гранола «Груша-шоколад», мука кукурузная и мука ржаная, представленные компанией «Макфа».

Первую золотую медаль за новую продукцию –— сгущенное молоко — завоевала компания «Подовинновское молоко», а также вновь получила золото за ряженку и сметану.

ООО «Чебаркульская птица» завоевала золото за новинку — колбасу варёно-копчёную «Сервелат мускатный» Халяль, а также за сосиски «Без Е», сосиски «Мусульманские» Халяль, яйцо «Домашнее» С1.

Золотыми медалями отмечена продукция АО «Птицефабрика Челябинская»: яйцо куриное столовое отборной категории и первой категории «Три несушки». Три золота за колбасы варено-копченые «Статская» и «Шеф Мясник» и колбасу копчёную «Пармскую» завоевала компания «Таврия».

Свои первые российские золотые медали завоевали предприниматели Иван Шиманов (Верхнеуральск) — основатель сыроварни «Иван-сыр», который представил в Москве полутвёрдый сыр «Качотта», и Галина Чечулина, открывшая хлебопекарню «Чечулинский хлеб» (поселок Андреевский Брединский район).

Еще две золотые медали принесла Челябинской области продукция компании «Миньярский карьер», она впервые была представлена на дегустационный конкурс. Награды высшей пробы жюри присудило за продукцию «Тушка цыплёнка бройлера» и «Тушка цыпленка бройлера корнишон».

Фото: Минсельхоз Челябинской области

минсельхоз Челябинской области
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05.10.2022 18:18

«Поезд знаний» отправился в первый рейс по станциям ЮУЖД

05.10.2022 17:51

Третьяков отстоял свои честь и достоинство в суде: в ответчиках – СУ СК по Челябинской области

05.10.2022 17:43

Соня ван ден Энде: За Европу давно всё решают Соединённые Штаты

05.10.2022 17:42

Челябинский депутат Корнев предложил в Москве изменить законодательство в интересах инвалидов

05.10.2022 17:40

В Челябинске дан старт проекту строительства межуниверситетского кампуса

05.10.2022 17:18

Солист челябинского театра прошел во второй тур международной «Романсиады»

05.10.2022 17:02

КСП проверит челябинское минобрнауки и подведомственные ему колледжи и техникумы

05.10.2022 16:43

Народный фронт открыл сбор зимней гуманитарной помощи бойцам и жителям Донбасса

05.10.2022 16:33

Челябинский депутат Виталий Паутов поздравил педагогов с Днем учителя

05.10.2022 16:22

Путин подписал указ о создании в России Центра биометрических технологий

05.10.2022 15:54

В Челябинской области за прошедшие сутки умерло шесть пациентов с ковидом

05.10.2022 15:21

ММК окажет поддержку своим мобилизованным сотрудникам и их семьям

05.10.2022 15:20

Владимир Путин назначил врио руководителей новых субъектов России

05.10.2022 15:07

Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии новых регионов в состав России

05.10.2022 14:56

В октябре челябинские водители не смогут ездить по переулку Молодежному

05.10.2022 14:44

Максут Шадаев о запуске 5G Интернета, развитии внутреннего туризма и будущем ЦОДов

05.10.2022 14:27

Сотрудники УФСБ установили незаконную рубку лиственницы в Нязепетровском районе

05.10.2022 14:16

Через 102 года на сцене «Омнибуса» вновь появился «Лес»

05.10.2022 13:42

Road Show SearchInform: безопасность в новых реалиях

05.10.2022 13:36

Челябинская область представит на «Золотой осени» успешные проекты в АПК

05.10.2022 13:15

Челябинский педагог признана одним из лучших музыкальных работников страны

05.10.2022 12:20

ММК представит свою продукцию на международной выставке в Ереване

05.10.2022 11:45

«Стальные игры ММК» станут для Магнитогорска традиционными

05.10.2022 11:24

В колонии Копейска поймали челябинку с наркотиками в сухофруктах

05.10.2022 11:20

ММК наградил лучших рационализаторов

05.10.2022 11:02

Бывший советник главы Челябинска Петр Конарев останется в СИЗО