Московская «Золотая осень» для аграриев Челябинской области стала урожайной на медали

Продукция всех южноуральских участников дегустационного конкурса «Золотой осени» в Москве награждена медалями выставки.

Высокий уровень качества продукции вновь подтвердил агропромышленный комплекс Челябинской области на крупнейшей сельскохозяйственной выставке страны — «Золотая осень 2022». Продукция всех южноуральских участников дегустационного конкурса награждена медалями.

В дегустационном конкурсе качества в Москве из 50 заявок челябинских участников каждая была удостоена награды. Челябинцы завоевали 46 золотых, три серебряных и одну бронзовую медаль в номинации «За производство высококачественной пищевой продукции».

«Наши участники в очередной раз подтвердили высокий профессиональный уровень своей работы, Аграрные компании продолжают вкладывать миллионные и миллиардные инвестиции в развитие производства, ежегодно радуют южноуральцев и жителей других областей вкусными, полезными новинками и уже полюбившимися, привычными продуктами питания высокого качества», - отметил министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

Компания «Равис» возглавляет список победителей с тринадцатью золотыми медалями за продукцию, произведенную на двух своих предприятиях — «Равис — птицефабрика Сосновская» и ПКЗ «Дубровский». На главном дегустационном конкурсе страны золотые медали получили новинки: мясные дольки сыровяленые, шницель куриный рубленый, заливное из курицы и вареники мясо-капустные, запущенные в производство нынешней осенью чипсы из филе курицы и говядины. Завоевали «золото» и хиты продаж: колбаса «Балыковая», колбаса и ветчина куриные высшего сорта, перец фаршированный, сосиски и пельмени «Дубровские», колбаса «Брауншвейгская».

Компания «Ситно» завоевала семь золотых медалей. Новинки магнитогорских сезонов — йогурт термостатный с бананом, батон йодированный «Павловский», булочка «Чизетта».

Компания «Ариант» удивила столичное жюри вкусами своих колбас: сыровяленой с ромом «Il gusto primo», колбасками для гриля со вкусом горчицы, сервелата «Карельский». «Итальянцы употребляют “primo” в контексте «традиционный», таким образом, вкус колбасы определяется как самый «спокойный» для «спокойной» колбасы. А вот колбаски «Французские» — с пряным вкусом горчицы. Это быстрые и простые в приготовлении колбаски для гриля, полностью готовые к употреблению.

Высшую оценку жюри получили каша манная моментального приготовления «Гурьевская», гранола «Манго-фисташка» и гранола «Груша-шоколад», мука кукурузная и мука ржаная, представленные компанией «Макфа».

Первую золотую медаль за новую продукцию –— сгущенное молоко — завоевала компания «Подовинновское молоко», а также вновь получила золото за ряженку и сметану.

ООО «Чебаркульская птица» завоевала золото за новинку — колбасу варёно-копчёную «Сервелат мускатный» Халяль, а также за сосиски «Без Е», сосиски «Мусульманские» Халяль, яйцо «Домашнее» С1.

Золотыми медалями отмечена продукция АО «Птицефабрика Челябинская»: яйцо куриное столовое отборной категории и первой категории «Три несушки». Три золота за колбасы варено-копченые «Статская» и «Шеф Мясник» и колбасу копчёную «Пармскую» завоевала компания «Таврия».

Свои первые российские золотые медали завоевали предприниматели Иван Шиманов (Верхнеуральск) — основатель сыроварни «Иван-сыр», который представил в Москве полутвёрдый сыр «Качотта», и Галина Чечулина, открывшая хлебопекарню «Чечулинский хлеб» (поселок Андреевский Брединский район).

Еще две золотые медали принесла Челябинской области продукция компании «Миньярский карьер», она впервые была представлена на дегустационный конкурс. Награды высшей пробы жюри присудило за продукцию «Тушка цыплёнка бройлера» и «Тушка цыпленка бройлера корнишон».

Фото: Минсельхоз Челябинской области