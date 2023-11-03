Брединский хлеб, молоко от чебаркульских коров и благоустройство по-кизильски

На днях в Минсельхозе Челябинской области торжественно вручили медали Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень». Награды, завоёванные южноуральскими аграриями, нашли своих обладателей.

Челябинская область удостоена в этом году 95 медалей и стала четвертой среди всех регионов-участников федерального форума «Золотая осень», состоявшегося в Москве, ― рассказали в пресс-центре регионального Минсельхоза. Победителей поздравил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

«Надеюсь, что завоеванные награды помогут расширить рынок, а выпускаемая в Челябинской области продукция станет еще более узнаваемой, востребованной и экономически эффективной, ― отметил Алексей Кобылин. ― Нам есть чем гордиться!»

Продовольственная продукция, выпускаемая в Челябинской области, получила самые положительные оценки московского жюри. Медалями за отличное качество награждены наши мясные и кондитерские деликатесы, макароны, молочные продукты и мёд, рыба и птица, конопляное и подсолнечное масло, твердый сыр, лапша и сочни для бешбармака, пиво.

Золотую медаль присудили сельхозкооперативу «Бурёнка» из Чебаркульского района. Его председатель Дина Муратова рассказала, что предприятие принимает свежее молоко непосредственно у местного населения, и за один день удаётся собрать до 10-15 тонн.

«Сейчас у нас 458 членов кооператива из 16 деревень Уйского и Чебаркульского районов, ― пояснила Дина Муратова. ― Молоко сдаем на “Чебаркульский молочный завод” и немного перерабатываем сами. Получаем субсидию и раздаем её членам нашего кооператива в виде кормов. В этом году раздали 240 тонн. Сейчас планируем закупить доильные аппараты, это большое подспорье, ведь в некоторых хозяйствах дойное стадо по 10-20 голов. Надеемся работать и развиваться».

Хлеб из Брединского района Челябинской области также высоко оценили эксперты выставки «Золотая осень». Предприниматель Галина Чечулина рассказала, что хлебобулочные изделия на предприятии делают «с нуля», самостоятельно выращивая зерно, и реализуют их исключительно у себя в Брединском районе.

«Наше предприятие имеет полный цикл производства ― выращиваем зерновые на площади в две тысячи гектаров, сами перерабатываем и производим хлебобулочную продукцию, ― уточнила Галина Чечулина. ― В этом году золотой медали удостоен наш фирменный пряник “Брединский заварной”, лапша “Домашняя”, хлеб ржаной (чиабатта) и калач полбяной».

Особенно отличился на московской выставке Кизильский район Челябинской области, награжденный золотой медалью за лучшую практику комплексного подхода к развитию инфраструктуры сельской территории. Глава Кизильского района Александр Селезнев поделился впечатляющими цифрами и мощными достижениями в благоустройстве, достигнутыми благодаря участию в госпрограмме.

«За четыре года нам удалось привлечь в район 134 миллиона рублей, для нас это очень большая сумма, и мы сделали 32 объекта, ― пояснил Александр Селезнев. ― Программа способствует развитию района и созданию комфортных условий для проживания в нём. Было капитально отремонтировано несколько клубов, школы, Кизильский историко-краеведческий музей, сельская библиотека и Дом школьника, спортивные объекты. В 2023 году проведён ремонт клуба в поселке Кацбахский, детских садов в поселках Обручевка, Полоцкое, Карабулак, приобретён санитарный автомобиль для Кацбахской врачебной амбулатории. В Кизильском, Обручевке и Новоершовке отремонтировали автодороги и дворовые проезды. В административном центре обустроена пешеходная зона».

Добавим, что самым успешным «золотым медалистом» на всероссийской выставке «Золотая осень» в этом году стал челябинский предприниматель Дмитрий Медведевский, который производит сухие пайки для бойцов, воюющих в зоне СВО. Готовые блюда челябинской марки ― супы, каши и мясные соусы ― получили на выставке 12 золотых медалей.

Высоко отмечены достижения южноуральцев в развитии животноводства и растениеводства. Удостоены медалей инновационные разработки южноуральских ученых-селекционеров из Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства и Челябинского НИИ сельского хозяйства.

За разработки в сфере механизации, электрификации и автоматизации сельского хозяйства, ветеринарии и животноводства, хранения и переработки продукции, использования удобрений награждён Южно-Уральский агроуниверситет.