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На ММК завершается реконструкция стана горячей прокатки «2500»

Экономика
Сегодня, 12:13

В преддверии Дня металлурга председатель совета директоров ПАО «ММК» посетил предпусковой объект - стан «2500». Он стал одним из приоритетных инвестиционных проектов, работы на котором не прерывались несмотря на ограничения, вызванные пандемией COVID-19.

Реконструкция стана горячей прокатки «2500» подошла к завершению. Проводилась она поэтапно. Первый этап был выполнен ещё несколько лет назад: в 2012 году заменили две нагревательные печи, в 2014 году - третью. Потом пять лет шла подготовительная работа к замене черновой группы стана.

Результатом проведенной модернизации станет значительное улучшение качества выпускаемой продукции и увеличение производительности агрегата до пяти с лишним миллионов тонн металлопроката в год. Кроме того, реконструкция позволит расширить размерный и марочный сортамент стана.

«На День металлурга надеемся увидеть цех в работе, в действии - с прокаткой горячей полосы. Неузнаваемой стала и чистовая группа клетей, теперь она полностью новая. Из того, что было раньше, остались станины первой и второй клетей. Остальные станины и вся «начинка», от двигателя до механики, валков, - все новое. В итоге получаем современный, высокопроизводительный комплекс, мощность которого по сравнению с прежним оборудованием увеличится с трех до пяти с лишним миллионов тонн металлопроката в год», - отметил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Значительно улучшится и расширится сортамент. Если раньше катали лист от 2 до 12 миллиметров, то теперь размерный ряд от 1,5 до 25 миллиметров. Если после установки черновой группы рулоны были по 25 тонн, теперь будут - до 40 тонн. Учитывая возможности обновленнного стана, у покупателей, которые раньше стремились брать прокат со стана «2000», теперь не менее востребованной будет и продукция стана «2500».

 

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Теги
Виктор Рашников
ММК
Магнитогорск
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