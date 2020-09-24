На Троицкой ГРЭС  прошли учения по ликвидации разлива нефтепродуктов

В рамках общероссийских командно-штабных учений МЧС на Троицкой ГРЭС ПАО «ОГК-2» (Челябинская область) прошла тренировка по ликвидации последствий условного разлива мазута.

Вместе с оперативным персоналом электростанции в мероприятии приняли участие огнеборцы 7-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области, личный состав Троицкого филиала ООО «Центр 112», а также подразделения региональной поисково-спасательной службы. В учениях были задействованы 20 единиц специальной техники.

В соответствии с легендой, утечка была обнаружена в мазутном хозяйстве электростанции. Попадание молнии стало причиной воспламенения нефтепродуктов и крупного пожара на взрывоопасном объекте, с которым специалисты успешно справились с помощью пенной атаки. Мазут собрали и нейтрализовали загрязнение сорбентом.

«В ходе учений аварийно-спасательные формирования продемонстрировали высокую степень готовности. Быстрое и эффективное взаимодействие служб, в том числе грамотные действия оперативного персонала станции, позволили справиться с последствиями условной чрезвычайной ситуации в кратчайшие сроки. Тренировка помогла нам определить зоны роста и запланировать ряд технических мероприятий, которые будут способствовать дальнейшему повышению уровня пожарной безопасности электростанции», – отметил руководитель учений, главный инженер Троицкой ГРЭС Алексей Черемухин.