Теплоснабжение посёлка Энергетиков в Троицке переведено на новую котельную

Сегодня, первого ноября, посёлок Энергетиков в городе Троицке (Челябинская область) переведён на теплоснабжение от новой муниципальной котельной. Троицкая ГРЭС ПАО «ОГК-2» прекращает деятельность по теплоснабжению.

Электростанция осуществляла надёжную поставку тепловой энергии потребителям посёлка более 60 лет. В связи со значительным износом оборудования первой очереди было принято решение о необходимости его вывода из состава генерации и замены другими источниками тепловой энергии.

Строительство муниципальной газовой котельной завершилось в сентябре 2022 года. В соответствии с постановлением администрации Троицка, с 27.09.2022 года Троицкая ГРЭС утратила статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) посёлка Энергетиков. С первого ноября статус ЕТО присвоен МУП «Электротепловые сети».