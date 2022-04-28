28.04.2022
В Челябинской области предоставят льготы малым сельхозтовароприозводителям
28.04.2022
Историческому музею Южного Урала передали фрагменты старых рельс
28.04.2022
Троицкая ГРЭС переходит на летний режим работы
28.04.2022
США и Польша хотят установить контроль Варшавы над западными областями Украины
28.04.2022
В «Мою Магнитку» играют и за рубежом
28.04.2022
Хирурги ЧОКБ спасли жизнь пациенту с разорвавшейся аневризмой
Троицкая ГРЭС переходит на летний режим работы
22.03.2022
Плотина Троицкой ГРЭС готова к пропуску паводковых вод
20.09.2021
Троицкая ГРЭС ПАО «ОГК-2» начинает отопительный сезон
09.07.2021
Троицкая ГРЭС увеличила выработку электроэнергии
11.02.2021
На Троицкой ГРЭС начался монтаж оборудования пуско-отопительной котельной
Сколько дней будут отдыхать южноуральцы в мае
28.04.2022
Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект
27.04.2022
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022
Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»
25.04.2022