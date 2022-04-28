Троицкая ГРЭС переходит на летний режим работы

Сегодня, 28 апреля, в соответствии с постановлением администрации города Троицка (Челябинская область), Троицкая ГРЭС ПАО «ОГК-2» завершает отопительный сезон в посёлке Энергетиков. Электростанция осуществляла надёжное теплоснабжение потребителей посёлка на протяжении 221 дня. За это время ГРЭС отпустила 70 тыс. Гкал тепла.

«Троицкая ГРЭС обеспечила стабильное качество теплоносителя в течение отопительного сезона, – отметил главный инженер электростанции Алексей Черёмухин. – Кроме того, в период максимальных нагрузок мы завершили строительство новой пуско-отопительной котельной для собственных нужд. Это позволит вывести из эксплуатации отработавшие свой ресурс котлы и турбины первой очереди, как только строящаяся муниципальная котельная будет готова взять на себя теплоснабжение посёлка Энергетиков».