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Наталья Котова лично займется проблемой затянувшегося строительства моста на Дарвина

Экономика
Сегодня, 12:54
Автор: 
Евгения Александрова

Жители Челябинска жалуются на пробки и опасную дорожную обстановку в связи со строительством моста на пересечении улица Дарвина и Троицкого тракта в Советском районе.

Дорога, по которой осуществляется движение автотранспорта в период возведения путепровода, находится в ужасном состоянии - вся в ямах. Ездить небезопасно и страшно.

Глава города Наталья Котова сегодня, 16-го марта, после аппаратного совещания в челябинской мэрии пообещала журналистам разобраться в ситуации.

«В субботу разбирались с этим вопросом. На этой неделе планирую выехать на место, посмотреть, как там обстоят дела. В планах - в ближайшее время отремонтировать параллельную дорогу, по которой в настоящее время ездят автомобили. Такое поручение уже дано», - отметила Наталья Котова.

Она напомнила, что подрядчик обещал запустить правую сторону еще в конце ноября 2019-го года, однако этого не случилось в связи с обнаружением не учтенных в проекте объектов – например, трубы газопровода, о которой градоначальнице доложили буквально 14-го марта.

«В связи с данным обстоятельством в проект вносятся изменения, срок сдачи правой стороны путепровода задерживается. Мы планировали, что движение по правой стороне запустим еще до нового года», - сказала Наталья Котова.

Она пообещала предоставить журналистам более подробную информацию после того, как лично осмотрит объект.

Напомним, строительство развязки на Дарвина-Троицком тракте осуществляется по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы были начаты в 2019-м году и должны быть закончены в 2020-м.

В конце марта прошлого года тогдашний глава Челябинска Владимир Елистратов заявлял, что работы по строительству нового путепровода через железнодорожные пути на Троицком тракте (в районе металлобазы) будут завершены уже в мае 2020-го.

Строительство транспортной развязки на пересечении улицы Дарвина и Троицкого тракта было начато еще в 2011-м году. Однако была выполнена только часть работ. Их завершение отодвигалось несколько лет. Не обходится без сюрпризов и сегодня.

Автор: 
Евгения Александрова
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