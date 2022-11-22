Назначен новый главный ревизор Челябинска

Председателем КСП Челябинска назначена Ирина Кузнецова, ранее возглавлявшая комитет финансов администрации города. Ее кандидатуру на этот пост выдвинула глава областного центра Наталья Котова.

Такое решение было принято на 34 –ом заседании челябинской городской Думы.

Об этом сообщает корреспондент информационного агентства «Урал-пресс-информ» Евгения Александрова.

«Моя деятельность видна. Рада за возможность реализовать себя в этой сфере, я всегда открыта к общению. Надеюсь, мой опыт в муниципальном управлении поможет на новом месте», - сказала после назначения Ирина Кузнецова.

Кузнецова Ирина ранее возглавляла комитет финансов администрации Челябинска, у нее высшее образование в области экономики, управления и финансов, дополнительное образование в области финансов. Опыт работы в сфере муниципального управления свыше 18 лет.

Кузнецова сменила на посту председателя Контрольно-счетной палаты города Челябинска Наталью Гутову , которая досрочно покинула занимаемый пост за нарушение законодательства о противодействии коррупции 26 октября 2022 года.

Сейчас Наталья Гутова требует восстановить ее в должности, а также взыскать с ответчика 100 тысяч рублем компенсации морального вреда, 45 с небольшим тысяч в качестве ущерба, а также еще 60 тысяч судебных расходов.

Инна Шемаева, Евгения Александрова