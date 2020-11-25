О последствиях для экономики колебаний на валютном рынке узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 28 ноября, в 20.00 и в воскресенье, 29 ноября, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, как отразятся на отечественной экономике колебания на валютном рынке.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, в рубрике «Финансовая грамотность» эксперты расскажут о государственной поддержке программ ипотечного кредитования. Также в выпуске: дискуссия о том, почему финансовой грамотности лучше обучаться с детских лет; кто номинирован в 2020 году на премию «Человек года».

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

В программе «Символ веры», выходящей на канале ОТВ в субботу, 28 ноября, в 8.45, а также на православном канале «Союз», согласно секте вещания, пойдет речь об освящении крестов и куполов для строящегося нового кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске. Митрополит Челябинский и Миасский владыка Григорий расскажет о том, чем отличается инок от монаха, а также о современном монашестве и Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на ее страницах в YouTube, Instagram и ВКонтакте.