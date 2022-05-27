Общественники запросили у Текслера расчёты по проекту расширения улицы Худякова

Общественники попросили губернатора Челябинской области Алексея Текслера обнародовать технико-экономическое и транспортное обоснование проекта расширения улицы Худякова. С таким запросом к главе региона обратилась депутат Центрального района Челябинска Елена Вахтина. По мнению депутата, дорожная инициатива городских и областных властей является бессмысленной тратой бюджетных денег, которая не только не решит проблему автомобильных пробок, но и создаст новые.

Как отмечается в обращении, увеличение ширины проезжей части на улице Худякова не даст ожидаемого эффекта, поскольку заторы возникают не из-за узости трассы, а из-за проблемных участков на пересечении с другими автодорогами. Простым добавлением полос эти недостатки транспортной сети не устранить – такой точки зрения придерживаются высококвалифицированные эксперты в области транспорта и градостроительства, подчёркивает депутат. Свою позицию специалисты озвучили на прошедшем 18 мая круглом столе в Доме архитектора.

«Имеется множество проблемных зон [на улице Худякова – ред.], но единственный участок, где в настоящее время проблемы отсутствуют, – четырёхполосный прямой участок улицы Худякова через городской бор, причём эта позиция была серьёзно обоснована. В ближайшее время Союзом архитекторов резолюция данного круглого стола будет Вам направлена персонально», - говорится в документе.

Ещё один аргумент в пользу пересмотра проекта расширения – небезопасное состояние плотины на Шершнёвском водохранилище. Транспортную нагрузку на гидросооружение требуется снижать, а не увеличивать – иначе техногенная авария в масштабах города может стать вполне реальным сценарием развития событий.

Ранее рекомендации по снижению динамической нагрузки на плотину дали в ФГБВУ «Центррегионводхоз», которое осуществляет ремонт гидроузла. С учётом данной оценки Елена Вахтина попросила губернатора проинформировать горожан, как будет осуществляться транспортная связь между Челябинском и пригородными посёлками в случае приостановки движения на плотине из-за ремонтных работ или ЧП.

В перечень запросов к главе региона вошёл и вопрос о мерах борьбы с внутригородской вынужденной миграцией (иными словами, сколько и когда будет построено школ, детских садов и медучреждений для жителей загородных микрорайонов, численность которых, согласно прогнозу, может увеличиться до 400 тысяч человек).

Заинтересовал общественников и проект строительства дороги в направлении Красное Поле – Северный с выходом на посёлок Полетаево. По задумке властей, она должна разгрузить улицу Худякова, но подтверждается ли это расчётами, неизвестно. Тем более, что существует альтернативный вариант с выходом на деревню Бутаки, который представляется независимым экспертам более целесообразным.

Данное обращение – это очередная попытка общественников выстроить открытый диалог с властью и выработать совместное решение в интересах жителей Челябинска, а не группы заинтересованных лиц, подчёркивают активисты. Цель открытого письма – не накалить спор, а перевести его из информационного пространства в конструктивное русло, и основой для этого как раз могут быть конкретные расчёты с прогнозом транспортного эффекта от реконструкции улицы.

«Шансы, что нам ответят, минимальные. Но я исхожу из принципа «делай что должен, будь, что будет, - прокомментировала письмо Елена Вахтина. - Мы с коллегами решили всё-таки довести до губернатора данные, которые говорят о вредоносности этого проекта. Если нас не услышат, будем искать другие каналы. Если технико-экономическое обоснование нам представят, мы его посмотрим, «разложим по косточкам», благо независимые специалисты, которые могут это сделать, есть. Есть и площадки, где можно вести обсуждение, но им этого не надо».

По мнению депутата, чиновники, продвигающие идею расширения Худякова, действуют в интересах строительных компаний, которые активно осваивают западный берег Шершней и стремятся за счёт популистских мер повысить привлекательность жилья и соответственно увеличить объёмы продаж.

«Дело даже не в том, чтобы «освоить деньги». Они хотят бросить кость людям – «да, мы сейчас расширим дорогу, и всё будет хорошо» - и люди кинутся раскупать квадратные метры в «элитных посёлках», а проблема никуда не денется», - уверена Елена Вахтина.

Напомним, что мэрия Челябинска направила проект расширения улицы Худякова на госэкспертизу. Предполагается, что добавление двух полос позволит увеличить пропускную способность на 40-50 процентов. Стоимость работ оценивается в 250 миллионов рублей. Реконструкция потребует вырубки 22 деревьев, взамен которых власти обещают высадить 132 крупномерных саженца.