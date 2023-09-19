Егоров рассказал о ходе капремонта путей в Челябинске и грядущем сокращении трамвайных маршрутов

В Челябинске начали менять вторую половину узла у трамвайного депо №1. Соответственно, выезд вагонов из депо с сегодняшнего утра, 19 сентября, осуществляется в сторону улицы Горького.

О текущем статусе капитальных ремонтов трамвайных путей в столице Южного Урала рассказал в телеграм-канале «Транспорт Челябинской агломерации» заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров.

Он сообщил, что на узле «Монтажный колледж» открыто движение с улицы Первой Пятилетки направо на улицу Горького (движение трамваев с Горького направо на улицу Первой Пятилетки пока закрыто).

«На Свердловском идет активная укладка плитки в межрельсовом пространстве, доустановка бордюров; на днях будет укладка последнего участка пути в кривой у улицы Труда; скоро начнется ремонт переезда с Воровского - также большими плитами», - отметил Александр Егоров.

Кроме того, замминистра напомнил, что начались работы на кольце Чичерина, где, по его словам, планируется продлить четвертый тупиковый путь - для увеличения мощности кольца на перспективный рост выпуска.

«Темпы работ по Цвиллинга будут ускорены, что потребует ограничения трамвайного движения в выходные дни», - сказал Егоров.

В комментариях к этому посту замминистра челябинцы задают вопросы, в том числе интересуются, например, будут ли в этом году делать переезд на Теплотехе.

«Теплотех сейчас проектируется, в планах на следующее лето. Возможно, и узел «Каслинский» сместится на 2024 год», - ответил Александр Егоров.

Также был задан вопрос, не перегрузит ли перспективный рост выпуска, о котором выше говорил замминистра, проспект Победы?

«Цель - сделать часть трамвайных маршрутов магистральными (до десяти минут в часы пик). Сейчас толком нет деления на магистральные/немагистральные. Для этого потребуется сократить часть «дублирующих» маршрутов (например, 17 маршрут уже не вернется) плюс повысить пропускную способность светофоров по Победе для трамваев», - отметил Егоров.

Еще один челябинец предположил, что настройка светофоров, возможно, избавит город от необходимости сокращать число маршрутов. На это он получил отрицательный ответ: «Нет, так не выйдет. Все маршруты не поместятся, если половина из них станет магистральными».

Александр Егоров подчеркнул, что сделать магистральными большинство маршрутов вообще не получится. По его словам, нужно начать хотя бы с нескольких.

А вот какое мнение озвучила жительница областного центра по имени Мария: «Мы очень рады, что в городе ведутся такие масштабные работы по оптимизации городского транспорта, и прекрасно осознаем, что все неудобства во благо. Но одновременно это делать в сентябре, конечно, нельзя было, поэтапно такие работы ведутся. Сейчас ремонт дорог, путей и троллейбусной сети и итог - два битком набитых автобуса на АМЗ и все. Хоть бы усилили маршрут. Интервал в 20 минут неприемлем в часы пик».

Что касается сокращения маршрутов, то, например, об уходе с линии любимой «восьмерки» до сих пор сожалеют многие.