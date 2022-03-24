Ольга Рашникова досрочно вышла из Совета директоров ПАО «ММК»

Три члена Совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) написали заявления о досрочном прекращении своих полномочий.

«ПАО «ММК» сообщает о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ММК»: Марциновича Валерия Ярославовича, Моргана Ральфа Таваколяна и Рашниковой Ольги Викторовны, в связи с поступившими от них заявлениями», - сообщается на сайте предприятия.

Кворум, предусмотренный уставом ПАО «ММК» для проведения заседаний Совета Директоров и принятия текущих решений, имеется. Полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.

«Вопрос формирования нового состава Совета директоров будет рассматриваться на годовом общем собрании акционеров», - сообщили в ММК.

Отметим, Ольга Рашникова является дочерью председателя Совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова.