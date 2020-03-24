Плотина Троицкой ГРЭС  готова к пропуску паводковых вод

На Троицкой ГРЭС ПАО «ОГК-2» (Челябинская область) завершена подготовка к весеннему паводку. Предпаводковое снижение уровня воды в водохранилище начнется 25 марта.

По прогнозам метеорологов, в этом году пик паводка придется на первую декаду апреля. Максимальный приток воды в этот период составит 390 кубометров в секунду, что соответствует среднему многолетнему показателю.

Мероприятия, призванные обеспечить надёжную работу станции в период половодья, реализованы в полном объеме. Проведена ревизия и ремонт оборудования плотины: кранов, грузозахватных устройств, дренажных насосов, уплотнений затворов, водосбросных задвижек. Осуществлено контрольное маневрирование затворами, утвержден график работы водохранилища, подготовлена необходимая техника и спасательные средства. Сформированы бригады, которые в случае необходимости готовы приступить к аварийно-спасательным и восстановительным работам.

На период половодья установлено круглосуточное дежурство персонала на плотине и наблюдение за уровнем воды в водохранилище.