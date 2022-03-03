03.03.2022
В Миассе завершился этап Кубка России по фристайлу
03.03.2022
Полицейские Магнитогорска накрыли подпольную нарколабораторию
03.03.2022
Минобороны РФ объяснило значение буквы Z на российской технике
03.03.2022
Челябинский зоопарк приветствует вышедшего из спячки Харитона
03.03.2022
Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение фейков о спецоперации на Украине
03.03.2022
СК начал проверку после гибели рабочего на стройке в Челябинске
Почти 80 процентов акций ММК переведены с Кипра в Магнитогорск
03.03.2022
ММК поддержит межрегиональный конкурс виртуального дизайна
02.03.2022
ММК отметил сотрудников, обеспечивающих качество продукции для автопрома
01.03.2022
Группа ПАО «ММК» сохраняет высокий уровень социальных инвестиций
25.02.2022
Грандиозный проект Виктора Рашникова «притянул» в Магнитогорск рестораторов и представителей индустрии общепита
В Челябинской области создан штаб для координации оказания помощи прибывшим из ЛНР и ДНР
03.03.2022
В четверг самый загульный день масленичной недели - Разгуляй
03.03.2022
Будьте бдительны: украинские провокаторы начали информационные атаки на челябинскую молодежь в ВКонтакте
02.03.2022
За вами – правда: ветеран-афганец из «Боевого братства» обратился к участникам операции на Украине со словами поддержки
01.03.2022
Южноуральский офицер Константин Глушков погиб во время спецоперации на Украине
01.03.2022