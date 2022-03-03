Почти 80 процентов акций ММК переведены с Кипра в Магнитогорск

Почти 80 процентов акций ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область), находившихся во владении кипрской компании Mintha Holding Limited, перешли магнитогорскому «АЛЬТАИРу». Конечным бенефициаром обеих компаний является председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Уведомление об изменении состава аукционеров было получено ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» сегодня, третьего марта. Соответствующая сделка заключена 28-го февраля 2022-го года, о чем ее участники и ПАО «ММК» уведомили регулирующие органы. В результате сделки во владение ООО «Альтаир» перешли 79,76 процента акций комбината.

На предприятии напоминают, что по состоянию на третье марта текущего года в свободном обращении находится 20,24 процента акций ММК.

ПАО «ММК» подчеркивает, что реструктуризация реализована в рамках одной группы лиц. При этом единственным бенефициаром пакета акций ММК по-прежнему остается Виктор Рашников - как единственный участник покупателя (ООО «АЛЬТАИР»).

Как сообщили в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», данная сделка осуществлена в рамках ранее запланированного изменения структуры владения акциями ММК с переходом из кипрской в российскую юрисдикцию.

«Решение о реструктуризации было принято с учетом снижения привлекательности Кипра с точки зрения владения и управления российскими инвестициями, а также в целях использования созданных в России преимуществ в сфере корпоративного регулирования и существующих в РФ юридических и инвестиционных норм, действующих в отношении российских юридических и физических лиц. При совершении сделки были также приняты во внимание фактические обстоятельства, возникшие на прошлой неделе на финансовом и фондовом рынках», - подчеркнули в ПАО «ММК».