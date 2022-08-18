Определен подрядчик для строительства метротрамвая в Челябинске

Метротрамвай в Челябинске будет строить акционерное общество «Моспроект - 3». Подрядчик был определен 18 августа. Эта же компания ранее выиграла аукцион на обслуживание существующих выработок метрополитена.

Как сообщили в миндортранса региона, на конкурс на разработку проекта и строительство линии скоростного транспорта в Челябинске (первой очереди метротрамвая) поступила только одна заявка – от группы компаний «Моспроект – 3» (документы поступили 17 августа вечером). Сегодня, 18 августа, были подведены итоги.

«В связи с тем, что на участие в тендере в электронной форме была подана только одна заявка от одного участника, тендер признается несостоявшимся.

Контракт будет заключен с единственным участником - «Моспроект – 3». Компания готова выполнить работы по разработке проектной документации и выполнению комплекса строительно-монтажных работ линии «Север – Юг» за 49 миллиардов 267 миллионов 391,9 тысячи рублей (максимальная цена была установлена – 49 миллиардов 514,9 миллиона)

Напомним, конкурсная документация для заключения договора жизненного цикла была размещена девятого августа.

Линия массового пассажирского транспорта «Север - Юг» соединит два района города - Северо-запад и ЧМЗ - с железнодорожным вокзалом.

«Эта в большей части внеуличная транспортная связь рассчитана на значительный пассажиропоток в размере до 15 тысяч пассажиров в час, - отметили в миндортранса. - Учитывая высокую скорость сообщения, она, несомненно, возьмет на себя значительную часть пассажироперевозок по данным направлениям, разгрузив от транспорта соответственно улицы на поверхности земли и улучшив дорожно-транспортную ситуацию в целом».

Общая протяженность линии скоростного транспорта составит 9,45 километра. Из них 7,124 километра подземного пути и два подземных остановочных комплекса будут построены в 2022 - 2025 годах. Работы будут проводиться в рамках реализации бюджетного инфраструктурного проекта «Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске».

Заказчиком строительства объекта выступает Акционерное общество «Челябинский метротрамвай».

«Проект "Метротрамвай" в Челябинске реализуется точно по графику. Сегодня определился подрядчик, а это значит, наступает фаза активной работы», – пояснил министр дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев.

Глава ведомства напомнил, что метро в областном центре начали строить ещё в 1992 году. Поначалу стройка велась за счет бюджетов всех уровней, потом – только за счет региональной казны. И все 30 лет этот недостроенный объект необходимо было содержать и обслуживать за счет областных средств. «Считаю, что принято правильное решение и запуск скоростного трамвая необходим для нашего города-миллионника», - подчеркнул глава миндортранса.

Как уже сообщало агентство, в июне 2022 года «Моспроект-3» выиграло тендер на поддержание существующих выработок метрополитена в Челябинске. Компания будет обслуживать частично построенные, но не запущенные в эксплуатацию линии и станции метро.

ДЛЯ СПРАВКИ

Проект метротрамвая в Челябинске стал возможен благодаря поручению президента РФ и поддержке правительства РФ.

В апреле 2021 года Владимир Путин в ходе церемонии оглашения послания Федеральному Собранию объявил о планах по развитию общественного транспорта в Челябинске и продолжении проекта челябинского метрополитена, а в июне в ходе «Прямой линии» еще раз подтвердил планы. Линии метро планируется интегрировать в трамвайную сеть города, а существующие подземные тоннели приспособить для запуска метротрама.

По поручению главы государства в Челябинск приезжал вице-премьер Марат Хуснуллин, чтобы на месте оценить масштаб проблем и наметить пути их решения, а затем доложил о найденном решении.

В 2022 году президиум (штаб) правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации одобрил для Челябинской области получение инфраструктурного бюджетного кредита в размере 54 миллиарда 692 миллиона 23 тысячи рублей на реализацию инфраструктурного проекта Метротрамвая с интеграцией в трамвайную сеть в Челябинске. Из них 8,2 миллиарда рублей будут профинансированы уже в 2022 году.