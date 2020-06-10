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Председателем Совета директоров ММК вновь избран Виктор Рашников

Экономика
Сегодня, 10:25

Председателем Совета директоров ПАО "ММК" (Магнитогорск, Челябинская область) вновь избран Виктор Рашников.

Виктора Рашникова переизбрали на пост, который он занимает с апреля 2005-го года, пятого июня - путем заочного голосования Совета директоров Магнитогорского металлургического комбината.

Кроме того, были сформированы четыре комитета Совета директоров ПАО "ММК":  комитет по аудиту (председатель - Кирилл Лёвин); комитет по кадрам и вознаграждениям (председатель - Валерий Марцинович); комитет по стратегическому планированию (председатель - Виктор Рашников); комитет по охране труда, промышленной безопасности, экологии (председатель - Тав Морган).

Как сообщает пресс-служба ММК, Кирилл Лёвин признан независимым членом Совета директоров.

Кроме того, были утверждены положение о комитетах Совета директоров в новой редакции и план работы Совета директоров ПАО "ММК" на 2020-2021 годы, а также приняты решения по процедурным вопросам.

 

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Теги
ММК
Виктор Рашников
Магнитогорск
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