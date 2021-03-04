«Притяжение» усилило лидерские позиции ММК в сфере территориального развития

Проект по созданию многофункционального парка «Притяжение» в Магнитогорске (Челябинская область) усилил лидерские позиции ММК и его руководства в сфере территориального развития – стратегия металлургического комбината в данном направлении признана одной из самых эффективных в стране.
Об этом на состоявшейся вчера, третьего марта, в Москве научно-практической конференции «Бизнес и территории» сказал основатель Центра социальных проектов «Платформа» Алексей Фирсов, представляя совместное с Центром стратегических разработок исследование о новом этапе отношений бизнеса и территорий.
«ММК уделяет особое внимание развитию городской среды и росту качества жизни в Магнитогорске, для которого комбинат является градообразующим предприятием. Инвестиционная активность компании на территории присутствия является одним из ярких примеров ответственного отношения бизнеса к вопросам регионального социально-экономического развития. Соответствующее экспертное мнение о ММК подкрепляется многочисленными публикациями в СМИ и в популярных социальных сетях», - отметил Алексей Фирсов.
По его словам, «лидерские позиции ММК и его руководства дополнительно усилились, после того как в Магнитогорске по личной инициативе председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова стартовал по-настоящему прорывной и во многом уникальный для нашей страны проект по созданию новой территории развития (парка «Притяжение»)».
«Значимость проекта, претендующего на звание регионального бренда, подтверждается высокой степенью его поддержки на федеральном и областном уровнях»,- подчеркнул Алексей Фирсов.
Как напоминает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин в феврале этого года посетил Магнитогорск с рабочим визитом и познакомился с ключевыми проектами муниципалитета по развитию городской территории – в первую очередь, с проектом создания уникального многофункционального парка.
По итогам визита вице-премьер, курирующий в правительстве вопросы строительства и развития инфраструктуры, поблагодарил Виктора Рашникова за реализованные и перспективные инициативы и особо отметил масштабы и общественную значимость проекта «Притяжение».