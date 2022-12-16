Проект ММК удостоен премии российского правительства

Правительство Российской Федерации присудило коллективу ученых и специалистов под руководством генерального директора ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) Павла Шиляева премию в области науки и техники и присвоило почетное звание лауреата премии.

Высокой государственной награды удостоена разработка, цифровизация и внедрение комплексных научно-технических решений по производству стального проката нового поколения для базовых отраслей отечественной промышленности, сообщили в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината.

Вместе с ПАО «ММК» в проекте участвовали исследовательско-технологический центр «Аусферр», Институт физики металлов (ИФМ) Уральского отделения Российской академии наук, МГТУ имени Носова и другие партнеры.

В рамках большого проекта специалисты Магнитки и эксперты из партнерских организаций создали новые технологии производства металлопродукции, включая стали для разных отраслей народного хозяйства: строительства, автомобилестроения, трубной и метизной промышленности. Материалы нового поколения послужат для выпуска современных товаров и оборудования, востребованного как у населения страны, так и в экономике России в целом.

«Почетной государственной наградой отмечена большая работа, которую ММК проделал вместе с коллегами из ведущих научных и исследовательских центров страны и которая дала серьезный практический результат. В частности, Магнитка смогла увеличить объемы производства импортозамещающих сталей и сделать свою продукцию еще более конкурентоспособной на мировом рынке. Другим итогом этой работы стало развитие технологической и информационной безопасности комбината», – отметил генеральный директор ММК Павел Шиляев.

Реализация проекта позволила создать в ПАО «ММК» корпоративную информационную систему управления производством и качеством продукции. Она стала первой в России, полностью разработанной и внедренной отечественными специалистами на многопрофильном металлургическом предприятии. Система охватывает десятки агрегатов ММК, на которых выпускается около одного миллиона тонн высококачественного стального проката ежемесячно, и обеспечивает сквозной технологический контроль на всех участках производства, гарантируя стабильное качество продукции и необходимые заказчику свойства.

«Совместная работа Института физики металлов УрО РАН, ММК, являющегося одним из крупнейших в России металлургических комбинатов, и других коллег показывает большой потенциал наших ученых в повышении качества металлургической продукции. Благодаря тесному сотрудничеству разработаны технологии производства сталей, отличающихся превосходными характеристиками», - рассказал доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник лаборатории цветных сплавов ИФМ УрО РАН Юрий Горностырев.

Результаты работы получили 39 патентов в России и зарубежных странах и уже тиражируются на нескольких предприятиях.