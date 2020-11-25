Программа рефинансирования от банка "Тинькофф"

Из-за нестабильности экономики постоянно возникают трудности с погашением кредитов. Привлекательной в таких условиях становится услуга рефинансирования. Её суть заключается в погашении новым кредитом старого долга. Схема, как правило, связана с более выгодными условиями нового займа.
Что с документами?
«Тинькофф банк» не заставляет собирать кипу бумаг для оценки заявки. Документы для рефинансирования кредита собираются иным образом. Клиент вписывает в анкету на сайте данные паспорта, отсылается его электронная копия и справка о доходах (её наличие увеличит вероятность одобрения банка и поспособствует увеличению суммы потенциального кредита).
Важнейший аспект, влияющий на рассмотрение заявки - добросовестность и аккуратность клиента в отношениях с кредитами. Информацию о взятых ранее займах и их погашении предоставляют бюро кредитных историй.
Цели получения финансовой помощи
«Тинькофф» охотно выдает деньги на погашение:
- денежных потребительских кредитов;
- кредитных карт;
- ипотечных долгов;
- автокредитов или займов, выданных под залог транспортных средств;
- микрозаймов и микрокредитов.
Условия рефинансирования
Перечень короткий:
- начальная ставка 9,9%;
- срок погашения в пределах 1-3 года;
- размеры займа – до 2 млн;
- график погашения – равные ежемесячные платежи.
Оформляются кредиты на оплату ипотеки, в том числе, и с использованием материнского капитала.
Потенциальный клиент может воспользоваться калькулятором, чтобы рассчитать примерную сумму ежемесячного платежа. Точная сумма становится известной после одобрения заявки. Размер процентной ставки и график платежей формируется индивидуально.
Форма предоставления кредита – выдача пластиковой карты с деньгами, которыми клиент распоряжается на свое усмотрение.
Минимальные требования к заемщику:
- российское гражданство;
- возраст от 18 до 70 лет;
- постоянная или временная регистрация.
Услуга предлагается и тем, кто уже успел воспользоваться услугами финансовой организации. Все, кто получил стандартную кредитную карту или участвует в программе по выдаче наличных, имеют возможность при необходимости обратиться за рефинансированием. Опция встроена в личном кабинете на сайте, или в приложении банка.
Банк может самостоятельно инициировать процедуру, предложив лояльным клиентам участие в новой программе.
Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
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