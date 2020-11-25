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Программа рефинансирования от банка "Тинькофф"

Из-за нестабильности экономики постоянно возникают трудности с погашением кредитов. Привлекательной в таких условиях становится услуга рефинансирования. Её суть заключается в погашении новым кредитом старого долга. Схема, как правило, связана с более выгодными условиями нового займа.

Что с документами?

«Тинькофф банк» не заставляет собирать кипу бумаг для оценки заявки. Документы для рефинансирования кредита собираются иным образом. Клиент вписывает в анкету на сайте данные паспорта, отсылается его электронная копия и справка о доходах (её наличие увеличит вероятность одобрения банка и поспособствует увеличению суммы потенциального кредита).

Важнейший аспект, влияющий на рассмотрение заявки - добросовестность и аккуратность клиента в отношениях с кредитами. Информацию о взятых ранее займах и их погашении предоставляют бюро кредитных историй.

Цели получения финансовой помощи

«Тинькофф» охотно выдает деньги на погашение:

денежных потребительских кредитов;

кредитных карт;

ипотечных долгов;

автокредитов или займов, выданных под залог транспортных средств;

микрозаймов и микрокредитов.

Условия рефинансирования

Перечень короткий:

начальная ставка 9,9%;

срок погашения в пределах 1-3 года;

размеры займа – до 2 млн;

график погашения – равные ежемесячные платежи.

Оформляются кредиты на оплату ипотеки, в том числе, и с использованием материнского капитала.

Потенциальный клиент может воспользоваться калькулятором, чтобы рассчитать примерную сумму ежемесячного платежа. Точная сумма становится известной после одобрения заявки. Размер процентной ставки и график платежей формируется индивидуально.

Форма предоставления кредита – выдача пластиковой карты с деньгами, которыми клиент распоряжается на свое усмотрение.

Минимальные требования к заемщику:

российское гражданство;

возраст от 18 до 70 лет;

постоянная или временная регистрация.

Услуга предлагается и тем, кто уже успел воспользоваться услугами финансовой организации. Все, кто получил стандартную кредитную карту или участвует в программе по выдаче наличных, имеют возможность при необходимости обратиться за рефинансированием. Опция встроена в личном кабинете на сайте, или в приложении банка.

Банк может самостоятельно инициировать процедуру, предложив лояльным клиентам участие в новой программе.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

ОГРН 1027739642281

23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.