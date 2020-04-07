ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

РМК сохраняет темпы производства

Экономика
Сегодня, 12:22

Предприятия Группы РМК продолжают стабильно работать в условиях борьбы с вирусом COVID-19

Русская медная компания (АО «РМК») подвела итоги реализации указа президента России об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней. По результатам работы с 30 марта по 3 апреля коллективы предприятий Группы РМК обеспечили выполнение и в отдельных случаях перевыполнение производственного плана. Все процессы на предприятиях осуществляются в штатном режиме.

Правительственная комиссия по повышению устойчивости экономики Российской Федерации включила Русскую медную компанию в список 646 системообразующих организаций страны. Учитывая роль, которую компания играет в экономике государства, РМК принимает все необходимые меры для обеспечения стабильности своих производств и профилактики распространения вирусной инфекции COVID-19. Для этого на рабочие места был выведен только персонал и сотрудники подрядных организаций, задействованные в обеспечении непрерывного производственного процесса. Для профилактики заболевания новым вирусом все они проходят ежедневную проверку текущего состояния здоровья с применением бесконтактных термометров, используют средства индивидуальной защиты и антисептические гигиенические средства. В помещениях организована регулярная уборка с применением дезинфицирующих средств, ведется обработка контактных поверхностей и мест общего пользования. Соблюдение норм контролируют ответственные сотрудники.

Все меры профилактики заболеваемости на предприятиях принимаются в соответствии с требованиями нормативных актов, а также распоряжений региональных органов исполнительной власти и рекомендаций контролирующих служб.

В условиях чрезвычайного положения, которое власти Республики Казахстан ввели в связи с риском распространения коронавирусной инфекции, местные предприятия РМК также продолжают работу в штатном режиме. На них приняты исчерпывающие меры для профилактики заболевания и обеспечения стабильности производства.

Отправить новость
Экономика
19.03.20 16:53
АГК строит новый горизонт для добычи меди на руднике «Чебачье»
Среда обитания
16.03.20 20:36
В 2019 году РМК направила на природоохранные мероприятия 1,2 миллиарда рублей
Экономика
16.03.20 10:51
В 2019 году РМК направила на природоохранные мероприятия 1,2 млрд рублей
Экономика
05.03.20 11:56
РМК поделилась опытом построения HR-бренда
03.04.20 23:51
В Челябинской области вводятся отсрочки по уплате налогов для малого и среднего бизнеса
03.04.20 12:02
ВТБ расширяет онлайн-консультацию клиентов
02.04.20 17:59
ВТБ Лизинг фиксирует рост числа онлайн-заявок на 40%
02.04.20 16:31
Рейтинг ММК изменен на «стабильный»
02.04.20 15:37
Время строить новый мир: Школа Бизнеса «Синергия» проведет антикризисный онлайн-форум
02.04.20 15:20
Челябинцы перестали платить за коммуналку
02.04.20 12:56
В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя на период карантина
01.04.20 18:39
Текслер: В регионе продолжат функционировать только предприятия разрешенных сфер деятельности
01.04.20 18:24
Челябинские депутаты и бизнесмены просят власть о наложении моратория на погашение всех кредитов
01.04.20 13:30
«Урал-пресс-информ» поддержит малый бизнес в период эпидемии
Общество
Сегодня, 12:27
Семьи Челябинской области с детьми в возрасте от 3 до 7 лет начнут получать новое пособие
Общество
Сегодня, 12:36
Медики Челябинской области получат доплаты за работу с пациентами с коронавирусом и с подозрением на эту инфекцию
Новости
Сегодня, 12:18
Общество
В Челябинске созданы передвижные пункты полиции для информирования населения о необходимости соблюдения режима самоизоляции
Сегодня, 12:00
Происшествия
Школьницу из Чебаркульского района представят к награде за спасение детей
Сегодня, 11:24
Общество
Военкомат Челябинской области открыл горячую линию по вопросам призыва
Сегодня, 10:48
Общество
В Златоусте произошел резкий скачок цен на лимон и имбирь. Разбирается УФАС
Вчера, 18:20
Политика
В Челябинске вынесен приговор убийцам, которых полиция искала больше десяти лет
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Вчера, 15:43
Экономика
РСХБ подписал соглашение с Минсельхозом по выдаче сельских кредитов
Вчера, 13:47
Экономика
ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы
04.04.20 13:11
Экономика
Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу
03.04.20 12:02
Экономика
ВТБ расширяет онлайн-консультацию клиентов
02.04.20 17:59
Экономика
ВТБ Лизинг фиксирует рост числа онлайн-заявок на 40%
Теги
РМК
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика