РМК сохраняет темпы производства

Предприятия Группы РМК продолжают стабильно работать в условиях борьбы с вирусом COVID-19

Русская медная компания (АО «РМК») подвела итоги реализации указа президента России об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней. По результатам работы с 30 марта по 3 апреля коллективы предприятий Группы РМК обеспечили выполнение и в отдельных случаях перевыполнение производственного плана. Все процессы на предприятиях осуществляются в штатном режиме.

Правительственная комиссия по повышению устойчивости экономики Российской Федерации включила Русскую медную компанию в список 646 системообразующих организаций страны. Учитывая роль, которую компания играет в экономике государства, РМК принимает все необходимые меры для обеспечения стабильности своих производств и профилактики распространения вирусной инфекции COVID-19. Для этого на рабочие места был выведен только персонал и сотрудники подрядных организаций, задействованные в обеспечении непрерывного производственного процесса. Для профилактики заболевания новым вирусом все они проходят ежедневную проверку текущего состояния здоровья с применением бесконтактных термометров, используют средства индивидуальной защиты и антисептические гигиенические средства. В помещениях организована регулярная уборка с применением дезинфицирующих средств, ведется обработка контактных поверхностей и мест общего пользования. Соблюдение норм контролируют ответственные сотрудники.

Все меры профилактики заболеваемости на предприятиях принимаются в соответствии с требованиями нормативных актов, а также распоряжений региональных органов исполнительной власти и рекомендаций контролирующих служб.

В условиях чрезвычайного положения, которое власти Республики Казахстан ввели в связи с риском распространения коронавирусной инфекции, местные предприятия РМК также продолжают работу в штатном режиме. На них приняты исчерпывающие меры для профилактики заболевания и обеспечения стабильности производства.