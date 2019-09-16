Роскачество: безопасные шоколадные шарики производят на Южном Урале

Как утверждает телевизионная реклама, шоколадные шарики - лучший детский завтрак. Добавь молоко, йогурт - минус хлопоты у плиты, плюс - довольный ребенок. А уж как дети любят это лакомство, и говорить нечего! Однако для многих родителей состав продукта гораздо важнее удобства и простоты, поэтому специалисты Роскачества провели мониторинг марок шоколадных шариков, продающихся в российских магазинах.

В программу испытаний вошли 18 самых популярных на отечественном рынке брендов, 17 из которых производятся в России и один - в Германии. Все образцы проверили по 222-м показателям, в том числе на соответствие требованиям безопасности, маркировки, на наличие сахара и соли, а также вредных токсинов.

Из позитивных новостей - во всей исследуемой продукции не обнаружено тяжелых металлов, пестицидов, ГМО, трансизомеров жирных кислот, искусственных консервантов, красителей, а также патогенных микроорганизмов. Однако два параметра вызвали у исследователей опасения. К большинству брендов были высказаны замечания по параметрам сахара. Также специалисты Роскачества в пяти упаковках, включая самые популярные бренды, нашли охратоксин А, который негативно влияет на почки, вызывает атрофию канальцев, интерстициальный фиброз и прочие заболевания.

Победителями тестов и претендентами на российский «Знак качества» оказались продукты торговых марок Globus (Россия) и Schar (Германия). Оба соответствуют не только абсолютно всем требованиям качества и безопасности, но даже опережающим положениям стандарта Роскачества. Только в этих двух марках - минимум сахара, как и требуют стандарты (и, естественно, отсутствует охратоксин). И это явный плюс, который оценят и заботливые мамы.

На «Знак качества», который присваивает Роскачество, может претендовать лишь товар бренда Globus, так как только он производится в России. Место производство - Челябинск, объединение «Союзпищепром». Именно «Союзпищепром» делает шарики для СТМ (собственная торговая марка) международной сети гипермаркетов Globus. Сегодня Globus - это 15 гипермаркетов в Центральном федеральном округе России и Интернет-магазин, в котором представлено более 45-ти тысяч товаров.

На «Союзпищепроме» пояснили, что все шоколадные шарики, выпускаемые предприятием, производятся по единой рецептуре и единым стандартам на современном европейском оборудовании. Так что для жителей Челябинска - еще одна хорошая новость. Совершенно не обязательно за вкусным завтраком ехать в Москву. Лучшие шоколадные шарики можно купить во многих магазинах Челябинска под собственной торговой маркой «Союзпищепрома» - «Хрусмайлики». Специалисты Роскачества уже готовы выехать на Южный Урал, чтобы еще раз подтвердить, что именно у нас выпускается безопасная, качественная и вкусная продукция.