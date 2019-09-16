Опережающие стандарты

Роскачество: безопасные шоколадные шарики производят на Южном Урале
Экономика
Сегодня, 14:12

Как утверждает телевизионная реклама, шоколадные шарики - лучший детский завтрак. Добавь молоко, йогурт - минус хлопоты у плиты, плюс - довольный ребенок. А уж как дети любят это лакомство, и говорить нечего! Однако для многих родителей состав продукта гораздо важнее удобства и простоты, поэтому специалисты Роскачества провели мониторинг марок шоколадных шариков, продающихся в российских магазинах.

В программу испытаний вошли 18 самых популярных на отечественном рынке брендов, 17 из которых производятся в России и один - в Германии. Все образцы проверили по 222-м показателям, в том числе на соответствие требованиям безопасности, маркировки, на наличие сахара и соли, а также вредных токсинов.

Из позитивных новостей - во всей исследуемой продукции не обнаружено тяжелых металлов, пестицидов, ГМО, трансизомеров жирных кислот, искусственных консервантов, красителей, а также патогенных микроорганизмов. Однако два параметра вызвали у исследователей опасения. К большинству брендов были высказаны замечания по параметрам сахара. Также специалисты Роскачества в пяти упаковках, включая самые популярные бренды, нашли охратоксин А, который негативно влияет на почки, вызывает атрофию канальцев, интерстициальный фиброз и прочие заболевания.

Победителями тестов и претендентами на российский «Знак качества» оказались продукты торговых марок Globus (Россия) и Schar (Германия). Оба соответствуют не только абсолютно всем требованиям качества и безопасности, но даже опережающим положениям стандарта Роскачества. Только в этих двух марках - минимум сахара, как и требуют стандарты (и, естественно, отсутствует охратоксин). И это явный плюс, который оценят и заботливые мамы.

На «Знак качества», который присваивает Роскачество, может претендовать лишь товар бренда Globus, так как только он производится в России. Место производство - Челябинск, объединение «Союзпищепром». Именно «Союзпищепром» делает шарики для СТМ (собственная торговая марка) международной сети гипермаркетов Globus. Сегодня Globus - это 15 гипермаркетов в Центральном федеральном округе России и Интернет-магазин, в котором представлено более 45-ти тысяч товаров.

На «Союзпищепроме» пояснили, что все шоколадные шарики, выпускаемые предприятием, производятся по единой рецептуре и единым стандартам на современном европейском оборудовании. Так что для жителей Челябинска - еще одна хорошая новость. Совершенно не обязательно за вкусным завтраком ехать в Москву. Лучшие шоколадные шарики можно купить во многих магазинах Челябинска под собственной торговой маркой «Союзпищепрома» - «Хрусмайлики». Специалисты Роскачества уже готовы выехать на Южный Урал, чтобы еще раз подтвердить, что именно у нас выпускается безопасная, качественная и вкусная продукция.

Отправить новость
Общество
10.09.19 10:01
Челябинцы презентуют себя на «Золотой осени»
Экономика
30.08.19 23:26
Пир на весь мир вместе с «Союзпищепромом»
Общество
20.08.19 11:20
«Союзпищепром»: выставка достижений и новинок  
Интервью
31.07.19 17:33
Зеленые бренды России
Александр Берестов: Новый закон поддержит производство органической продукции
12.09.19 13:01
Получи новую специальность онлайн вместе с МегаФоном
12.09.19 10:19
ММК-МЕТИЗ модернизирует корпоративную информационную систему
11.09.19 18:20
На Южном Урале успешно защищают нарушенные права предпринимателей
11.09.19 18:05
О новом порядке размещения объектов нестационарной торговли узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
11.09.19 16:42
«Равис» отправил Китаю еще 23 тонны ножек Феникса
11.09.19 15:02
Хоккейные коробки из стеклопластика по ценам от производителя
11.09.19 13:40
Предприниматели Южного Урала обсудили возможные последствия отмены срока давности по налоговым преступлениям
10.09.19 17:35
Предприниматели Южного Урала обсудили возможные последствия отмены срока давности по налоговым преступлениям
10.09.19 16:47
ВТБ: уральцы в 1,5 раза увеличили число транзакций по картам во время отдыха за рубежом
10.09.19 16:42
ВТБ внедрил универсальную линейку пакетов РКО для предпринимателей
Общество
Сегодня, 12:44
Их жизнь превратилась в ад
В Челябинске жителей многоэтажки несколько месяцев пытает звуком компрессор: вместо помощи - отписки
Политика
Сегодня, 11:24
Общественность просит включить в состав новой городской думы Челябинска беспартийного активиста
Новости
Сегодня, 15:06
Спорт
Валерия Шабалина сегодня ночью привезет в Челябинск шесть медалей чемпионата мира по параплаванию
Сегодня, 15:04
Экономика
Челябинск участвует в федеральном проекте обновления общественного транспорта
Сегодня, 13:58
Происшествия
В Челябинской области - три новых случая бешенства
Сегодня, 13:57
Происшествия
В Челябинске будут судить организатора и исполнителей заказного убийства
Сегодня, 13:21
Общество
Не все жители Челябинска понимают, зачем их заставляют переходить на «цифру»
Опрос

Почему в Челябинске нет туалетов?

Материалы рубрики
Сегодня, 15:04
Экономика
Челябинск участвует в федеральном проекте обновления общественного транспорта
Сегодня, 09:52
Экономика
ВТБ запускает в Екатеринбурге VR-ипотеку
Сегодня, 09:50
Экономика
ВТБ впервые размещает полугодовые рублевые облигации
11.09.19 18:20
Экономика
На Южном Урале успешно защищают нарушенные права предпринимателей
11.09.19 18:05
Экономика
О новом порядке размещения объектов нестационарной торговли узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Теги
СоюзПищепром
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика