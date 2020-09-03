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С 2021 года отменяется ЕНВД, предпринимателям нужно выбрать иные режимы налогообложения

Экономика
Сегодня, 11:56
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С 2021 года отменяется ЕНВД, предпринимателям нужно выбрать иные режимы налогообложения

С первого января 2021 года на территории Российской Федерации отменяется система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов деятельности.

Изменения вступают в силу согласно федеральному закону от 29.06.2012 № 97-ФЗ.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении ФНС по Челябинской области, в регионе ЕНВД применяют 50 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей. Налогоплательщики, использующие единый налог на вмененный доход, могут перейти на следующие режимы налогообложения: на упрощённую систему налогообложения или на патентную систему налогообложения (это возможно для предпринимателей, привлекающих при осуществлении своей деятельности не более 15 работников).

Индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, могут перейти на специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», введенный в Челябинской области с начала года.  На сегодняшний день в качестве «самозанятых» зарегистрировались более 21 тысячи жителей региона. Еще порядка 10 тысяч самозанятых должно появиться до конца декабря текущего года

При применении указанных режимов налогоплательщики освобождаются от уплаты тех же налогов, что и при ЕНВД: налог на прибыль организаций (НДФЛ), налог на добавленную стоимость, налог на имущество организаций (физических лиц).

С выбором подходящей системы налогообложения налогоплательщикам в несколько кликов помогут определиться электронные услуги, представленные на сайте ФНС России: «Выбор подходящего режима налогообложения» и «Налоговые калькуляторы».

 

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