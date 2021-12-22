С нового года проезд в общественном транспорте Миасса станет дороже

Депутаты Собрания Миасского городского округа (Челябинская область) планируют рассмотреть на последней в уходящем году сессии вопрос об увеличении стоимости проезда в автобусах и троллейбусах.

Действующие тарифы не пересматривались в Миассе с 2018 года, в то время как власти соседних городов прибегали к подобным мерам поддержки перевозчиков. Инициатива поднять цену билета объясняется растущей инфляцией, желанием поправить экономическое положение транспортных предприятий, заинтересовать их в повышении качества услуг.

Две депутатские комиссии согласились с обоснованностью новых тарифов. Стоимость проезда в троллейбусе увеличится с 15 до 19 рублей, в автобусе – с 18 до 23. Не меньше 23 рублей будет цена билета на пригородных маршрутах, где за каждый километр пути пассажиры заплатят по 2-30. Месячные проездные на один вид транспорта подорожают с 750 до 950 рублей, льготная поездка по социальной карте – с 10 до 13.

Несмотря на повышение, билет в миасском общественном транспорте по регулируемым тарифам будет дешевле, чем в соседних городах.