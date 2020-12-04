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Сразу четыре южноуральские компании вошли в ТОП-100 федерального проекта поддержки семейного предпринимательства

В число лидеров федерального проекта «100 семейных компаний под патронатом президента Торгово-промышленной палаты России» вошли сразу четыре южноуральских семейных предприятия: ООО «Кыштымский лес», ООО «Добрый доктор», ООО «Альтако» и ООО «НПО «Сад и огород» - действительные члены Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУТПП, всего в проект на 2021 год поступило более 500 заявок от семейных компаний со всех регионов России. В 2017 году в честь 100-летия учреждения в России института торгово-промышленных палат ТПП РФ инициировала специальную акцию «100 проектов под патронатом президента ТПП РФ». В 2019 году было принято решение перевести ее в новый формат – «100 семейных компаний под патронатом президента ТПП РФ». Ежегодно заявки на участие в проекте подают все больше желающих со всей страны.

Интерес к развитию семейного бизнеса неуклонно растет. Необходимость введения коллективного (семейного) патента отмечена в качестве одного из направлений Общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, утвержденного Правительством РФ. ООО «Кыштымский лес», ООО «Добрый доктор», ООО «Альтако» и ООО «НПО «Сад и огород» от имени Торгово-промышленной палаты России получили официальное приглашение на торжества, посвященные открытию Третьего Всероссийского Форума семейного предпринимательства «Успешная Семья – успешная Россия!». Форум пройдет 18 декабря 2020 года в Москве с участием первых лиц государства.