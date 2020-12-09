Среднемесячная зарплата южноуральцев к 2023 году достигнет 45,7 тысячи рублей

В 2020 году заработная плата жителей Челябинской области в номинальном выражении вырастет почти на 4% и достигнет 39 тысяч рублей. В реальном выражении с учетом индекса потребительских цен зарплата повысится лишь на 0,6 процента по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщила министр экономического развития Наталья Лугачева на публичных слушаниях по проекту бюджета на предстоящую трехлетку.

По прогнозам, к 2023 году среднемесячная заработная плата южноуральцев увеличится до 43,6-45,7 тысячи рублей с ежегодным приростом в среднем на 4,8 процента, реальная – в среднем на 1,2 процента.

Как рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт, на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы в 2021 году будет направлено 49,63 миллиарда рублей, что на 2,6 % выше аналогичного показателя 2020 года.

В соответствии с поручениями президента РФ, данными по итогам Послания Федеральному Собранию РФ 20 февраля 2019 года, продолжается работа по повышению заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных майскими указами главы государства 2012 года.

В 2021 году Челябинская область планирует направить 2,35 миллиарда рублей на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. В 2022 году на эти цели будет выделено еще 2,1 миллиарда рублей, в 2023 году - 2,5 миллиарда рублей.

Средняя зарплата педагогов в 2021 году составит 33 тысячи 632 рубля, что выше уровня текущего года на 4,6% (32 тысячи 162 рубля). В 2012 году педагоги региона получали в среднем 17 тысяч 792 рубля (рост в 1,9 раза).

Средняя зарплата педагогических работников в детсадах в 2021 году составит 32 тысячи 862 рубля в месяц, в 2020 году – 30 тысяч 890 рублей, в 2012 году – 11 тысяч 958 рублей.

Педагоги в учреждениях дополнительного образования в 2021 году будут получать в среднем 38 тысяч 880 рублей в месяц. В 2020 году их зарплата в среднем равна 35 тысяч 730 рублей, в 2012 году – 10 тысяч семь рублей.

Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в будущем году будут в среднем зарабатывать 33 тысячи 632 рубля (в 2020 году – 32 тысяч 162 рубля, в 2012 году – 12 тысяч 553 рубля).

Средняя зарплата работников учреждений культуры области в 2021 году достигнет 33 тысяч 632 рублей, повысившись в 3,8 раза по сравнению с 2012 годом (восемь тысяч 863 рубля).

Наибольший прирост средней зарплаты с 2012 года отмечен у социальных работников региона – в 5,1 раза (с шести тысяч 583 рублей до 33 тысяч 632 рублей в 2021 году).

Среднемесячная заработная плата врачей в 2021 году составит 67 тысяч 263 рублей (в 2020 году – 64 тысячи 324 рубля, в 2012 году – 28 тысяч 928 рублей). Зарплата среднего и младшего медперсонала повысится до 33 тысяч 632 рублей (в 2012 году была 14 тысяч 994 рубля 7 тысяч 486 рублей соответственно).