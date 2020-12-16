Абоненты МегаФона теперь могут звонить друг другу даже при отрицательном балансе

Маяк в Челябинской области стал светлее

Найденный на свалке под Челябинском младенец родился мертвым

Дело о границах Челябинского бора снова рассмотрит апелляционный суд

Текслер: У детей должен быть Новый год

Путин не может, Джо поможет?

В резиденции губернатора Челябинской области чествовали медиков, получивших награды и звания

Текслер поручил проверить администрацию Троицка

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил Главному контрольному управлению региона проверить администрацию Троицка. В том числе проверят начисление зраплат работникам мэрии. Об этом сообщается на сайте ГКУ региона.

«По поручению Губернатора Челябинской области ГКУ Челябинской области назначена проверка в администрации Троицкого городского округа по вопросу соблюдения нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих», - говорится на сайте.

Добавим, что сегодня, 16 декабря, в Троицком суде на 72 часа продлили срок задержания заместителю главы города по городскому хозяйству Вадиму Герману. Чиновнику вменяют превышение должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Чиновника задержали 14 декабря. По версии следствия, Вадим Герман в 2019 году незаконно передал имущество ЗАО «ТЭК», установленного в здании центральных тепловых пунктов, в аренду третьи лицам, с установленным в них технологическим оборудованием ЗАО «ТЭК», что повлекло причинение ущерба на сумму более девяти миллионов рублей.

Свою вину Вадим Герман не признает.