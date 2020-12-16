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Заместителю главы Троицка Вадиму Герману продлили срок задержания

В среду, 16 декабря, Троицкий суд по ходатайству следователя СК продлил срок задержания заместителю главы по городскому хозяйству Вадиму Герману на 72 часа. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщила консультант суда Галина Лебедева.

Руководитель следственного отдела по Троицку СУ СКР по Челябинской области Александр Лапков озвучил, что Вадим Герман свою вину не признает.

По версии следствия, Вадим Герман в 2019 году незаконно передал имущество ЗАО «ТЭК», установленного в здании центральных тепловых пунктов, в аренду третьи лицам, с установленным в них технологическим оборудованием ЗАО «ТЭК», что повлекло причинение ущерба на сумму более девяти миллионов рублей.

Замглаве Троицка Вадиму Герману вменяют превышение должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Напомним, чиновника задержали 14 декабря. На следующий день на официальном сайте Троицкого городского округа появился комментарий главы города Александра Виноградова. Он отметил, что его заместителя обвинили несправедливо.

«Скорее всего, это связано с уголовным делом, которое было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ в отношении неустановленного должностного лица из числа руководящего состава администрации города Троицка. Считаю, что Вадима Ивановича обвинили несправедливо. Надеюсь, что следственные органы и прокуратура во всем разберутся. Мы будем оказывать содействие», - сообщил Александр Виноградов.

Вместе с тем, в администрации выступили с разъяснением о сложившейся ситуации. В 2019 году при прохождении отопительного сезона в работу системы теплоснабжения нужно было включить центральные тепловые пункты (далее ЦТП). На тот момент они были переданы на обслуживание ЗАО «ТЭК».

Компания ЗАО «ТЭК» отказалась включать ЦТП в работу даже после заседания комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций, когда был риск заморозить город.

Тогда ЦТП передали единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива». Эту позицию поддержал городской прокурор.

В мэрии Троицка также пояснили, что фактически ЗАО «ТЭК» распоряжается семья Барковых. И при работе компания накопила многомиллионные долги. В 2017 году в отношении Игоря Баркова возбудили уголовное дело о причинении имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана (п. «б» ч. 2 статьи 165 УК РФ). Расследование длится три года.

Сейчас между администрацией Троицка и ЗАО «ТЭК» проходит имущественный спор по принадлежности центральных тепловых пунктов, который рассматривается в Арбитражном суде Челябинской области.