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Текслер поставил задачу обеспечить Южный Урал продовольствием

Экономика
Сегодня, 12:16
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Обеспечить перерабатывающие предприятия Челябинской области продовольственным зерном — одна из главных задач, которую поставил Губернатор Челябинской области Алексей Текслер перед агропромышленным комплексом региона.

О готовности южноуральских аграриев к массовой уборке урожая доложил на областном совещании в режиме видеоконференцсвязи с главами муниципалитетов министр сельского хозяйства области Алексей Кобылин.

В числе первоочередных задач также формирование семенного фонда для посева в будущем году — необходимо засыпать в хранилища 264 тысячи тонн семян различных сельскохозяйственных культур. Другая задача — заготовить достаточное количество кормов для животноводства, необходимый минимум для сохранения объема производства животноводческой продукции — 30 центнеров кормовых единиц на условную голову.

«Прошу оказывать всю необходимую поддержку фермерам, хозяйствам, а не просто мониторить ситуацию. Для всех глав сейчас приоритетная задача – использовать в полном объеме все меры господдержки. Никто не застрахован от тех климатических проблем, которые у нас были в этом году, но, тем не менее, мы договаривались, что ещё раз вернёмся к вопросу страхования посевов», - напомнил руководителям муниципалитетов губернатор Алексей Текслер.

Губернатор сообщил, что проблемы с аграриями подробнее обсудит во время своего визита на юг региона.

Сегодня все сельскохозяйственные районы Челябинской области включились в уборочную кампанию. Уборочная площадь, за вычетом погибших от июньско-июльской засухи посевов, составляет одни миллион 462 тысячи гектаров. Уже обмолочено 107 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, собраны первые 100 тысяч тонн зерна. Урожайность убранных зерновых и зернобобовых в среднем составляет 9,4 центнера с гектара, это на 2,4 ц/га меньше, чем в прошлом году.

Часть посевов — 330 тысяч гектаров — пришлось списать из-за последствий засухи. Растения на них погибли от горячих сухих ветров, нехватки влаги, аномально высокой температуры в воздухе и на поверхности почвы. Министр сельского хозяйства подчеркнул, что южноуральский АПК в период весенней посевной полностью выполнил обязательства по качественному севу яровых культур.

Ущерб от засухи оценивается на уровне чуть меньше двух миллиардов рублей. Недополученные доходы оценены в восемь миллиардов рублей. В числе пострадавших от стихии — 440 сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств, в том числе 115 животноводческих. В связи с этим 24 июля Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил режим чрезвычайной ситуации по засухе на уровне региона. В зону ЧС попали 19 муниципальных районов и один городской округ (Копейский). В соответствии с постановлением о введении ЧС обследованы посевы сельскохозяйственных культур, пострадавших от засухи, подсчитан ущерб. В минсельхоз Челябинской области переданы пакеты документов от каждого пострадавшего района, до 21 августа эти документы будут отправлены в министерство сельского хозяйства России для экспертной оценки ущерба. Будет подготовлено обращение в Правительство Российской Федерации об оказании финансовой помощи пострадавшим аграриям Челябинской области, сформированы предложения о выделении дополнительных средств на компенсацию затрат на производство молока и содержание основного стада крупного рогатого скота мясного направления.

Также в Минсельхоз России направлено предложение о пролонгации льготных краткосрочных кредитов, взятых сельхозтоваропроизводителями в 2020 году, на срок до одного года, и предоставлении отсрочки платежей по начисленным процентам и выплате основного долга по льготным инвестиционным кредитам.

 

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