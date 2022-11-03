Торговый дом ММК: новые возможности для маркетинга

Торговый дом ММК, уполномоченный поставщик продукции Группы ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) на территории РФ, запустил продажи на маркетплейсе «OZON».

Сегодня там можно приобрести крепежные изделия производства ОАО «ММК-МЕТИЗ» - например, строительные гвозди и саморезы.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, выход Магнитки на «OZON» открывает новые возможности для маркетинга продукции компаний Группы ПАО «ММК», с апреля прошлого года представленной на корпоративном маркетплейсе.

Пользователи могут найти в каталоге широкий спектр металлоизделий ММК-МЕТИЗ, среди которых машиностроительный и железнодорожный крепежи, стальные проволоку, канаты и сетку, а также сварочные материалы, в том числе под брендом MagWire.

Интерфейс личного кабинета на маркетплейсе прост и понятен: каждый клиент сможет легко сформировать заказ, выбрать условия и сроки доставки, допуслуги, получить необходимые отчетные документы. Номенклатура и варианты комплектации продукции максимально разнообразны: клиенты могут заказать все - от коробки до промышленной партии металлопродукции.

Одновременно с запуском маркетплейса начал работу единый контакт-центр поддержки клиентов ТД ММК, рассчитанный и на пользователей электронной торговой площадки Магнитки. В контакт-центре клиенты могут получить информацию о наличии товаров на складах, статусе заказа и по другим вопросам.