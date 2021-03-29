Уровень безработицы в Челябинске продолжает снижаться, число самозанятых растет

Число безработных челябинцев с начала 2021 года снизилось на девять тысяч 279 человек.

Об этом сегодня, 29-го марта, на аппаратном совещании в городской мэрии сообщил заместитель главы Челябинска Валерий Смирнов, докладывая о том, как исполняется соответствующее поручение - об активизации работы по снижению уровня безработицы - мэра Натальи Котовой.

По его словам, только за последнюю неделю со статусом безработного в столице Южного Урала простились 769 ее жителей.

Вместе с тем, в Челябинске продолжает увеличиваться количество самозанятых граждан. За прошедшую неделю число таковых выросло на 353 человека.