В 2019 году РМК направила на природоохранные мероприятия 1,2 млрд рублей

Ежегодно на реализацию мероприятий по охране окружающей среды на своих предприятиях Русская медная компания направляет более 1 млрд рублей.

В 2019 году расходы составили 1,2 млрд рублей. Об этом в ходе расширенного совещания по вопросам реализации национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе рассказала вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар.

Среди основных направлений финансирования меры по минимизации воздействия производства на окружающую среду, создание безопасных условий труда для персонала, обеспечение здоровья населения территорий присутствия и промышленной безопасности объектов.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании, для решения поставленных задач на горнодобывающих и металлургических предприятиях РМК внедряет наилучшие доступные технологии отрасли. Для защиты атмосферного воздуха в компании используют мощные современные пылегазоочистные установки. Чтобы исключить производственные сбросы в природные водоемы, на горно-обогатительных комбинатах и металлургических заводах внедрены замкнутые циклы оборота воды. Сократить объем образования отходов производства РМК помогает вовлечение в хозяйственный оборот вскрышных пород, а также переработка металлургических шлаков.

В общей сложности на горно-обогатительных комбинатах и металлургических заводах РМК сегодня работает более 40 видов оборудования, процессов и технологий, которые описаны в справочниках по наилучшим доступным технологиям в отрасли.

Один из самых масштабных проектов, реализуемых сегодня компанией в сфере экологии с применением наилучших доступных технологий, – ликвидация Коркинского угольного разреза в Челябинской области. Это самая крупная открытая угольная выработка в Евразии, которая является одним из источников загрязнения атмосферного воздуха в Коркинском районе из-за действующих в ней эндогенных пожаров.

Для ликвидации выработки и вместе с ней очагов самонагревания, которые являются источником загрязнения воздуха, планируется использовать специальный закладочный материал. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Соглашение об этом в 2019 году подписали Министерство природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзор, правительство Челябинской области и компания «Промрекультивация» (оператор проекта ликвидации Коркинского разреза).

Документом предусмотрены работы по охлаждению очагов зон самонагревания в отработанной выработке угольного разреза «Коркинский» и строительство трубопровода для подачи закладочного материала в выработку.

Наталия Гончар в ходе окружного совещания по нацпроекту «Экология» рассказала о промежуточных результатах работ. К настоящему моменту зоны самонагревания локализованы на площади более 255 тыс. квадратных метров, это около 95% от общей площади выявленных зон самонагревания в разрезе.

Кроме того, построено более 10 км трубопровода по северному и южному бортам разреза для доставки в выработку закладочного материала.

Проект ликвидации отработанной выработки угольного разреза «Коркинский» был разработан при участии ведущих отечественных отраслевых проектных институтов и изыскательских организаций. В 2018 году он прошел общественное обсуждение и получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Ученые Санкт-Петербургского горного университета подтвердили, что проект ликвидации выработки технически возможен и экологически безопасен, а использование закладочного материала позволит потушить эндогенные пожары и укрепить борта разреза.