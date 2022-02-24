В 2021 году ММК инвестировал в экологию свыше 17 миллиардов рублей

В 2021 году затраты Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) на природоохранную деятельность превысили 17 миллиардов рублей, из них свыше 13-ти миллиардов составили инвестиции в строительство новых и реконструкцию существующих природоохранных объектов.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей комбината, природоохранные инвестиции ПАО «ММК» осуществлялись в соответствии с ежегодно разрабатываемой Экологической программой компании, которая охватывает все производственные процессы и основана на применении лучших доступных природоохранных технологий.

В соответствии с Экологической программой в ушедшем году ММК выполнил 34 технических мероприятия, направленных на сокращение и предотвращение негативного воздействия на окружающую среду. Еще по 19-ти мероприятиям работы продолжаются.

В числе значимых завершенных природоохранных мероприятий 2021 года – установка системы пылеподавления бункерной эстакады доменной печи №10; строительство системы аэрации в Северном канале промливнестоков и Левобережных очистных сооружений, монтаж новой двересъемной машины коксовой батареи №8 с установкой беспылевой выдачи кокса.

Наибольший объем инвестиций в минувшем году пришелся на строительство комплекса природоохранных сооружений строящейся коксовой батареи №12, благодаря запуску которой из эксплуатации поэтапно будут выведены пять устаревших батарей. Это позволит сократить валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тысячи тонн в год и обеспечит безотходное производство за счет внедрения установки сухого тушения кокса.

Результатом реализации мероприятий Экологической программы 2021 года стало снижение удельных выбросов загрязняющих веществ по отношению к 2020 году на восемь процентов до 14,1 килограмма на тонну стали. Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты уменьшились на 5,7 тысячи тонн до 18-ти тысячи тонн. В аглошихте в качестве вторичных материальных ресурсов использовано 1,97 миллиона тонн отходов производства, на специализированных установках переработано 6,52 миллиона тонн отвальных шлаков.

За последние пять лет валовые выбросы комбината уменьшились на 14,7 тысячи тонн, валовые сбросы – на 45 тысяч тонн, ежегодные затраты на природоохранную деятельность за этот период в среднем превысили семь миллиардов рублей, в том числе инвестиции в строительство природоохранных объектов составили более пяти миллиардов.

Как отметил председатель Совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, минимизация негативного воздействия на окружающую среду остается приоритетной задачей для компании.

«Благодаря программам технического перевооружения, мы уже смогли вывести из эксплуатации многие устаревшие и небезопасные в экологическом отношении агрегаты. Работа в этом направлении будет продолжена, и я уверен, что в скором времени мы сумеем достичь поставленных целей в области экологии», – подчеркнул Виктор Рашников.

В числе наиболее значимых природоохранных мероприятий ПАО «ММК» 2022 года – строительство коксовой батареи №12 и доменной печи №11; строительство аспирационной системы подбункерных помещений доменной печи №9; реконструкция поглотительных систем сероулавливающей установки №3 аглоцеха; строительство систем аспирации неорганизованных выбросов конвертеров и отделения перелива чугуна в кислородно-конвертерном цехе.

Кроме того, будет продолжена реализация экологических проектов в электросталеплавильном цехе: строительство аспирационных систем отделения перелива чугуна и реконструкция газоочисток и газоотводящих трактов электродуговых печей. Также продолжается внедрение системы автоматизированного контроля промышленных выбросов от источников ПАО «ММК».