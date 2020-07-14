В Бакале два садовых товарищества остались без электроснабжения
Два садовых товарищества в Бакале (Саткинский район, Челябинская область), остались без электроснабжения в результате аварии на муниципальных электросетях.
Администрация города обратилась в филиал «Россети Урал» - «Челябэнерго» с просьбой оказать техническую помощь.
Энергетики оперативно осмотрели оборудование, проанализировали сложившуюся ситуацию и незамедлительно приступили к ликвидации последствий аварии.
Как сообщили в пресс-службе Челябэнерго, работы проводятся в два этапа. На первом энергетики обеспечили подключение воздушной линии электропередачи и трансформаторных подстанций СНТ по временной схеме электроснабжения. После этого специалисты «Россети Урал» приступили к оказанию услуг по восстановительным работам на оборудовании 35 – 6 кВ в сетях собственников.
Энергетики «Россети Урал» планируют вернуть свет и воду садоводам Бакала до конца дня вторника.
В энергокомпании добавили, что одним из вариантов комплексного решения вопросов качества электроснабжения является консолидация объектов электросетевых активов на территории Челябинской области. Консолидация электросетей под управлением «Россети Урал» - компании с государственным участием - позволит решить важные для потребителей задачи и, в первую очередь, обеспечит квалифицированное обслуживание электросетевого комплекса по высоким стандартам ПАО «Россети».
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