В Челябинске 22 тысячи семей переехали в новые квартиры при помощи ипотеки Сбербанка

Челябинское отделение Сбербанка за 2020 год выдало ипотечных кредитов на сумму 33,4 миллиарда рублей - в полтора раза больше, чем в 2019 году. С помощью заёмных средств банка свои жилищные условия улучшили более 22 тысяч семей Челябинской области. Из них порядка33% подали заявку на ипотеку через интернет.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинского отделения Сбербанка, на приобретение готового жилья банк выдал 18 тысяч кредитов на сумму 26 миллиардов рублей. На приобретение строящегося – более трех тысяч кредитов объемом шесть миллиардов рублей. Остальная часть общей суммы выдач приходится на рефинансирование ипотечных займов. Более 80% всех ипотечных сделок прошли с использованием сервиса электронной регистрации. Это позволило покупателям недвижимости оформить право собственности без посещения Росреестра или МФЦ. Также порядка более 90% заёмщиков использовали сервис безопасных расчетов. Он обеспечивает безналичные взаиморасчёты за объект недвижимости между покупателем и продавцом без дополнительных посещений банка.

«Несмотря на все сложности 2020 года, рынок недвижимости в Челябинской области продемонстрировал уверенный рост. Катализаторами повышенного спроса на ипотеку стали снижение ставок и программа «Господдержка 2020», кредит по которой можно получить под 6,1% при использовании сервиса электронной регистрации. С момента запуска программы Челябинское отделение Сбербанка выдало по ней семь миллиардов рублей. Действие программы продлено до первого июля, поэтому граждане и в 2021 году смогут решить свой квартирный вопрос на выгодных условиях», - отметил Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

В рамках программы «Господдержка 2020» можно оформить ипотечный кредит до шесть миллионов рублей в любом регионе России, кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – там максимальная сумма кредита составляет 12 миллионов рублей. Первоначальный взнос – от 15% стоимости недвижимости, срок кредитования – до 20 лет. Оформить ипотеку можно онлайн на сайте DomClick.ru.

Также при приобретении жилья в новостройке клиенты на сайте DomClick.ru могут получить дополнительные преференции от застройщиков региона. Например, получить скидку на первый год ипотеки или выбрать дисконт в рамках комплексного предложения по строительным проектам, которые финансирует Сбербанк с применением счетов эскроу.