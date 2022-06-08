В Челябинской области появится китайско-российская лаборатория по промышленному Интернету

Южно-Уральская торгово-промышленная палата инициировала первый китайско-российский научный проект в области промышленного Интернета. Презентация прошла в рамках ВКС-встречи представителей ЮУТПП, Центра развития промышленного Интернета по продвижению инноваций провинции Хэйлунцзян и Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУРГУ. Модерировал мероприятие первый вице-президент ЮУТПП Игорь Аристов.

«Цель встречи – знакомство, обмен контактами, анализ перспективы подписания соглашения и создания совместной лаборатории по промышленному Интернету. Если проект, который инициирован представителем нашей палаты в КНР, будет реализован, это будет первый проект, который предусматривает наше сотрудничество не только в области промышленного производства и роста товарооборота, а сотрудничество в сфере науки и высоких технологий», - подчеркнул Игорь Аристов.

Прежде чем перейти к обсуждению совместного проекта, стороны рассказали об опыте по продвижению инноваций в области промышленного Интернета и озвучили перспективные направления партнерской работы. К подробному изучению данных вопросов представители Китая и Челябинской области планируют вернуться в ходе последующих онлайн и оффлайн встреч. Работу по организации деловых визитов делегаций в Харбин и Челябинск возьмет на себя Южно-Уральская торгово-промышленная палата.

Что касается конкретного проекта по созданию совместной лаборатории в сфере промышленного Интернета, то он уже получил поддержку правительства Челябинской области.

«Мы надеемся, что данный проект сможет сочетать наш научный потенциал и китайскую практичность и даст определенный результат. Можно сказать, что сегодня мы запускаем этот проект», - отметил заместитель министра экономического развития Челябинской области Дмитрий Глухарев.

На следующем этапе совместная работа по реализации научного проекта будет закреплена в формате официальных документов.