В Челябинской области стартовал конкурс СМИ на призы регионального Союза промышленников и предпринимателей
Экономика
Сегодня, 14:13

Президент Челябинской региональной общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей», председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников утвердил положение об очередном ежегодном журналистском конкурсе на призы СПП.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь СПП Ольга Смирнова, в конкурсе могут принять участие журналисты, фотокорреспонденты, редакции и редакционные коллективы средств массовой информации, включая корпоративные СМИ и корпоративные проекты в социальных сетях. Цель акции - стимулирование развития экономического направления в региональной журналистике, объективного отражения средствами массовой информации проблем предпринимательства, промышленности и экономики Челябинской области и достижений членов СПП в этих сферах на региональном и федеральном уровнях. На конкурс также принимаются материалы по темам, соотносящимся с национальными проектами, в реализации которых участвуют предприятия – члены СПП и южноуральский бизнес (экология, повышение производительности труда, малый бизнес, здравоохранение, цифровая экономика). Лучшие будут определены по темам: - экологические проекты и инициативы в промышленном секторе экономики Челябинской области;  современное состояние экономики Челябинской области, ее отдельных отраслей; - инновационные процессы в региональной экономике; государственно-частное партнерство и его развитие;  инвестиционная деятельность; социальная ответственность бизнеса и этика предпринимательства; эффективность промышленной политики.

Работы должны быть опубликованы в период с первого января 2019 по 31 января 2020 года. Устанавливаются следующие номинации конкурса: лучшее СМИ; лучшее корпоративное СМИ (рассматриваются также корпоративные проекты в социальных сетях); лучшая авторская работа; специализированные номинации (учреждаются спонсором номинации из числа членов СПП);- специальный приз Союза журналистов Челябинской области. В каждой номинации выявляется один победитель. Победители конкурса получают дипломы Союза промышленников и предпринимателей, а также денежные премии в 50, 30 и 20 тысяч  рублей. Размер премий специальных номинаций определяется их спонсором. Заявки на участие принимаются по седьмое февраля 2020 года по электронной почте: delurtv@gmail. com или по адресу: 454080, Челябинск, проспект Ленина, 71, кабинет 4. Церемония награждения победителей конкурса СМИ состоится в ходе первого заседания павления СПП в 2020 году, ориентировочно в конце февраля в ГЛЦ «Абзаково».

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