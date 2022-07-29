В Челябинской области в разгаре заготовка кормов

В Челябинской области подвели предварительные итоги весенней посевной кампании. Быстро и качественно проводить полевые работы аграриям помогает хорошая техническая оснащенность хозяйств, субсидии из областного бюджета и погода. Сейчас в области в разгаре заготовка кормов.

На областном совещании губернатора Челябинской области Алексея Текслера с членами правительства и главами муниципалитетов первый заместитель министра сельского хозяйства Александр Завалищин доложил о посевных площадях сельхозкультур в Челябинской области в текущем году и видах на урожай.

Яровой сев в Челябинской области проведен на площади один миллион 815 тысяч гектаров, на 80 тысяч больше, чем в прошлом году. Это самая большая яровая площадь в Уральском федеральном округе. Увеличены посевы масличных культур на 52 тысяч гектаров до 363 тысяч, гречихи на 12 тысяч, ячменя на десять тысяч, кукурузы на зерно на 700 гектаров, проса на 600 гектаров, твердой пшеницы на 21,5 тысяч гектаров. Картофеля в хозяйствах посажено на 95 гектаров больше, чем в 2021 году. На середину июля собрано 23 тысяч тепличных овощей, на 21% больше, чем за этот период прошлого года.

Как сообщили в минсельхозе региона, на сегодняшний день в большинстве хозяйств виды на урожай неплохие. Если погода не подведет, аграрии планируют собрать один миллион 942 тысяч тонн зерна, 299 тысяч тонн масличных культур, 35 тысяч тонн полевых овощей, 39 тысяч тонн тепличных овощей и 116 тысяч тонн картофеля.

Чтобы увеличить производство зерна, картофеля, овощей аграрии распахивают неиспользуемые земли.

Сейчас в области в разгаре заготовка кормов. В три предыдущие года в связи с чрезвычайными ситуациями отрасль животноводства работала в напряженных условиях. Сегодня в области заготовили кормов уже в два с половиной раза больше, чем на этот период в прошлом году. Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов держать этот вопрос на личном контроле.

Быстро и качественно проводить полевые работы аграриям помогает хорошая техническая оснащенность хозяйств, субсидии из областного бюджета на приобретение техники в этом году увеличены. Технический суверенитет отрасли помогают обеспечивать и местные предприятия сельхозмашиностроения. Кроме того, в области решается вопрос о налаживании производства запчастей на замену импортных.

К проведению полевых работ была усилена государственная поддержка, увеличены объемы льготного кредитования аграриев, увеличена областная поддержка на приобретение удобрений. Из общей суммы господдержки АПК из областного бюджета 41% средств направлен на развитие растениеводства, основные выплаты уже завершены.