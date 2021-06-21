В Челябинской области вдвое снижена налоговая ставка по единому сельхозналогу

В Челябинской области в два раза снижена налоговая ставка по единому сельскохозяйственному налогу на период 2021-2022 годов.

Соответствующие поправки в региональный закон «Об установлении на территории Челябинской области налоговой ставки при применении системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного налога)» приняли депутаты Законодательного собрания региона.

С инициативой двое снизить ставку единого сельскохозяйственного налога выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время обращения к депутатам Законодательно Собрания региона.

Предлагается снизить налоговую ставку с шести до трех процентов. Она будет действовать два года, начиная с текущего года. Это повлечёт за собой недополучение доходов в местные бюджеты за двухлетний период в сумме 179 миллионов рублей в прогнозном показателе. Выпадающие доходы муниципалитетов будут восполнены средствами областного бюджета.

Как пояснил министр сельского хозяйства Алексей Кобылин, принятое решение позволит значительно снизить налоговую нагрузка на сельхозтоваропроизводителей и является действенной мерой поддержки, которая применяется сегодня только в Московской области и ещё нескольких регионах.

По данным налоговой службы за 2019 год единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) платят одна тысяча 269 сельхозтоваропроизводителей – это 80% аграрного сообщества области.

С 2019 года выросла налоговая нагрузка на аграриев, применяющих данную систему налогообложения. Кроме того, неблагоприятные погодные условия в 2020 году привели к снижению финансовой устойчивости хозяйств. Проведенный анализ показал, что это привело к росту нагрузки на региональных агропроизводителей, которые являются плательщиками единого сельхозналога. За 2020 год она составила 6,5 процента, что превышает среднеотраслевую нагрузку более чем в два раза. Губернатор предложил снизить ставку ЕСХН на два года.

«Снижение в два раза налоговой ставки по единому сельскохозяйственному налогу, станет действенной мерой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, окажет влияние на развитие потенциала агропромышленного комплекса», – прокомментировал вице-спикер, председатель комитета ЗСО по бюджету и налогам Александр Лазарев.

Законопроект был принят сразу в первом и третьем чтениях, исключая процедуру второго чтения.