В ГРЦ Макеева подвели итоги конкурса инновационных проектов

В Государственном ракетном центре имени Макеева (Миасс, Челябинская область) подведены итоги XI конкурса инновационных проектов.

Как отмечают в пресс-службе ГРЦ, позади остались несколько месяцев подготовки: корпоративный конкурс инновационных проектов (КИП) стартовал в ноябре 2021 года. Он был разделен на несколько этапов: подача заявок, рассмотрение проектов и выдача экспертных оценок конкурсной комиссией и, наконец, долгожданный финал с очными презентациями.

Из-за пандемии коронавируса конкурс не проводился два года, оттого нынешняя защита была еще более наполнена всеобщим научным интересом, вовлеченностью участников и просто деловым общением.

Четырнадцать участников представили экспертам свои работы по самым разным темам: от виртуальной реальности при разработке и обслуживании изделий в области ракетно-космической техники до проектирования защитных капсул для управляемого спуска.

Экспертная комиссия внимательно заслушала все девять проектов. Как отметил заместитель председателя экспертной комиссии Евгений Шаламов, большая часть проектов вызвала бурное обсуждение комиссии, а значит, представленные работы интересны и актуальны для предприятия.

Первое место в секции «Проект в области программно-методического обеспечения производства изделий ракетно-космической техники» заняла работа инженеров-программистов Андрея Брундасова и Семена Низамутдинова.

Второе место присуждено инженеру Натальи Дубровиной, третье место – у инженера Анастасии Баталиной.

В секции «Разработка материалов и технологического обеспечения производства изделий» лучшим признан проект опытной команды специалистов: начальника сектора Юрия Домарацкого и инженера-технолога Владислава Шакирова. Кстати, на прошлом конкурсе инновационных проектов работа Юрия Домарацкого также была отмечена экспертами.

Второе место в этой номинации – у инженера Александра Кудрявцева.

Победителем в номинации «Лучший проект в области управления и социально-экономического развития» стала инженер Светлана Петрова.

Как отметил эксперт конкурсной комиссии, первый заместитель генерального конструктора по телеметрическим системам Инсаф Галимов, конкурс ценен тем, что его участники могут заявить о себе, а большое, как известно, складывается из мелочей: «Были достойные проекты, которые в дальнейшем при необходимом обосновании могут быть внедрены у нас и на предприятиях нашей кооперации. Это дает возможность молодым конструкторам, специалистам лучше работать со своими наставниками, достигать больших высот и реализовывать себя - пусть пока в таких проектах, но из маленьких кирпичиков большой дом собирается».

Все участники конкурса были награждены сувенирами, а победители - дипломами, фирменными статуэтками с символикой КИП и денежными премиями.