30.05.2022
В Варненском районе девочка получила ожоги после возгорания бензина
30.05.2022
Каждый желающий ребенок миасского ракетостроителя получит путевку в летний лагерь
30.05.2022
Миасс примет «Кубок путешественника Федора Конюхова»
30.05.2022
Мог ставить сети: родственники самостоятельно нашли тело утонувшего рыбака на озере Мыркай
30.05.2022
По требованию прокуратуры администрация Челябинска «подсветит» «Тропу здоровья»
30.05.2022
Кошка и лиса: в Челябинской области - новые жертвы бешенства
В ГРЦ Макеева подвели итоги конкурса инновационных проектов
30.05.2022
Каждый желающий ребенок миасского ракетостроителя получит путевку в летний лагерь
23.05.2022
«Научный старт» с ГРЦ Макеева выявил по-настоящему светлые умы среди школьников Миасса
29.04.2022
Студенты ЮУрГУ остались под большим впечатлением от экскурсии в ГРЦ Макеева
25.03.2022
ГРЦ Макеева из Миасса в ответ на введенные санкции направил вице-премьеру Великобритании песню
Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
26.05.2022
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
25.05.2022
Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации
25.05.2022
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022
Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает
24.05.2022