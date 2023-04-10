В мае «Троицкий водоканал водоотведение» сократит 88 сотрудников

ООО «Троицкий водоканал водоотведение» (Троицк, Челябинская область) планирует уволить по сокращению штата 88 работников. Соответствующее уведомление поступило в главное управление по труду и занятости населения региона.

По данным областной службы занятости, «Троицкий водоканал водоотведение» намерен сократить весь штат сотрудников в мае 2023 года.

ООО «Троицкий водоканал водоотведение» и ООО «Троицкий водоканал водоснабжение» являются преемниками обанкротившегося несколько лет назад городского МУП «Водоканал». Теперь банкротят и эти две компании.

С первого февраля 2023 года в Троицке гарантирующим поставщиком услуги по водоснабжению было определено муниципальное унитарное предприятие.

«В связи с банкротством ООО «Троицкий водоканал водоснабжение» полномочия по водоснабжению города переданы муниципальному унитарному предприятию «Электротепловые сети» (МУП «ЭТС»)», - сообщает администрация города.

В мэрии агентству уточнили, сети водоснабжения и комплекс водозаборных сооружений города Троицка переданы на праве хозяйственного ведения МУП «Электротепловые сети».

В администрации заверяли, что для жителей города, как и для работников ООО «Троицкий водоканал водоснабжение», существенных изменений не произойдет. Все сотрудники коммерческой организации будут переведены на работу в муниципальное предприятие.

«”ООО «Троицкий водоканал водоотведение” находится в стадии процедуры наблюдения при банкротстве юридического лица и продолжает осуществлять свою деятельность. Решение по данной организации будет озвучено дополнительно», - отмечали в мэрии.

Напомним, в ноябре 2022 года гарантирующий поставщик «Уралэнергосбыт» обратился в Арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Троицкий водоканал водоотведение» несостоятельным (банкротом). Сумма требований УСТЭК к ООО «Троицкий Водоканал водоотведение» составляет 13,4 миллиона рублей.

В отношении компании введена процедура наблюдение. Временным управляющим назначен Михаил Сентюрин.

В ноябре 2022 года еще одну компанию в Троицке - ООО «Троицкий водоканал водоснабжение» - признали банкротом.

«На 28 марта 2023 года задолженность «Троицкого водоканала водоснабжения» перед энергетиками составила 36,5 миллиона рублей, «Троицкого водоканала водоотведения» - 75,5 миллиона рублей. Обе компании проходят различные этапы банкротства», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Уралэнергосбыт.

В отношении ООО «Троицкий водоканал водоснабжение» открыто конкурсное производство на пять месяцев – до 10 апреля 2023 года. Требования к компании, помимо Уралэнергосбыт, заявили также ГЖИ области, управление муниципальной собственности администрации города и др.

«После отстранения бывшего директора от руководства появилась положительная динамика. За два месяца выплаты по долгам составили 1,7 миллиона рублей, - отметили в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт». - «Троицкий водоканал водоотведение» пока проходит процедуру наблюдения и продолжает копить долги».

В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве есть сведение как об «Троицкий водоканал водоотведение», так и «Троицкий водоканал водоснабжение».