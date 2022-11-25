В правительстве Челябинской области высоко оценили природоохранную деятельность ММК

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) в рамках пресс-тура «Реализация мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» посетила делегация правительства Челябинской области, которая познакомилась с природоохранной деятельностью ММК.

В составе делегации были заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов, первый заместитель министра экологии Челябинской области Игорь Гилев и представитель пресс-службы регионального природоохранного ведомства. Первым пунктом посещения промышленной площадки ПАО «ММК» для гостей стала новейшая аглофабрика №5, построенная в 2019 году по наилучшим доступным технологиям. Аглофабрика оснащена 19-ю высокоэффективными природоохранными объектами. Запуск новой аглофабрики позволил вывести из эксплуатации физически и морально устаревшее оборудование агломерационной фабрики №4. Результатом стало радикальное снижение техногенной нагрузки и многократное снижение выбросов наиболее вредных веществ.

«Очень чистое производство, очень положительные впечатления», - отметил Александр Козлов.

Игорь Гилев, в свою очередь, рассказал, что «был на многих аглофабриках, в том числе на очень старых, потому что начинал свою трудовую деятельность в Норильске, и видел производства, которые построены еще в сороковых годах прошлого века».

«Находясь на данной аглофабрике, которая воплотила в себе наилучшие доступные технологии, видишь большую разницу. Вот здесь мы идем по цеху и совершенно спокойно дышим, нам не нужны никакие специальные средства защиты, мы не чувствуем неприятных запахов. Это один из показателей», - подчеркнул Игорь Гилев.

Другой крупнейший инвестиционный проект Магнитки, также призванный снизить техногенную нагрузку на окружающую среду, - комплекс коксовой батареи №12, строительную площадку которого посетила региональная правительственная делегация. Поочередный запуск данного комплекса запланирован на 2023 год, после чего из эксплуатации поэтапно будут выведены две устаревшие батареи. Это позволит сократить валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тысячи тонн в год, в том числе выбросы опасных загрязняющих веществ в КХП бенз(а)пирена – в 12 раз, формальдегида – в девять раз. Технология сухого тушения даст возможность утилизировать тепло кокса, а также получать пар для технологических нужд и выработки электроэнергии. Кроме того, новая коксовая батарея позволит сократить выбросы СО2 на 2,2 миллиона тонн в год, отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината.

Помимо этого, гости побывали в кислородно-конвертерном цехе ПАО «ММК», где нынешнем летом завершено строительство комплекса газоочистных установок, которые повысили эффективность улавливания вторичных выбросов конвертерного отделения цеха и соответствуют наилучшим доступным технологиям. Результатом реконструкции стало повышение эффективности очистки пыли и газов, а также полное исключение неорганизованных выбросов от конвертеров при всех режимах работы. Общая производительность системы составляет 7,4 миллиона м3/час, количество уловленной пыли – 20,1 тысячи тонн в год.

В завершение визита состоялась встреча делегации с руководством ПАО «ММК», во время которой прошло обсуждение реализации в Магнитогорске мероприятий федерального проекта «Чистый воздух». Директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Олег Парфилов рассказал о выполнении экологической программы комбината. Гости дали высокую оценку природоохранным усилиям Магнитки.

«Для нас было важно убедиться, что заявленные планы выполняются в те сроки и в тех объемах, какие были предусмотрены четырехсторонними соглашениями, соглашениями между руководством области и комбината. И мы понимаем, что сокращение выбросов, которого уже удалось достичь, произошло, в первую очередь, благодаря усилиям ММК», - отметил Александр Козлов.